Aplazar un mes las hipotecas de los más vulnerables

? Una de las grandes medidas aprobadas por el Consejo de Ministros fue una moratoria en el pago de las hipotecas de la primera vivienda de familias vulnerables que hayan visto caer sus ingresos o se encuentren en paro como consecuencia del coronavirus. «Garantizaremos el derecho a la vivienda de las familias más vulnerables; en esta crisis, nadie será desahuciado de su casa por atravesar una situación de dificultad», dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Fuentes del Gobierno precisaron que la medida estará en vigor lo mismo que el Real Decreto del Gobierno (es decir, un mes), pero al tiempo dejaron la puerta abierta a prorrogarla si es necesario. Al sector financiero se le trasladó durante la mañana que la moratoria sería de un mes prorrogable a otro más. El Ejecutivo también ha apuntado que las autoridades financieras europeas (el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea) están estudiando si permitir a los bancos no tener que hacer provisiones por estos aplazamientos de las cuotas hipotecarias, es decir, no tener que reservar unas cantidades para afrontar pérdidas como consecuencia de los impagos del crédito. Sin embargo, esta medida no sería necesaria si la moratoria estuviera en vigor un mes o dos debido a los plazos fijados por la normativa bancaria. Algunas fuentes del sector financiero rechazaron la semana pasada la moratoria hipotecaria, ya adoptada en Italia y Francia. Sin embargo, las patronales bancarias CECA y AEB apoyaron ayer el aplazamiento del pago de los préstamos hipotecarios. También aseguraron que suscriben el conjunto de medidas anunciadas por el Gobierno y han expresado su disposición a colaborar.