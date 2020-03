La Policía Nacional despliega un plan antipillaje para evitar robos durante la crisis del coronavirus

La Policía Nacional ha desplegado en Alicante y en el resto de ciudades de la provincia donde presta servicio un amplio operativo de agentes para hacer cumplir las medidas de prevención sanitaria del decreto de estado de alarma y para mantener la seguridad ciudadana y el orden público, con la misión principal de prevenir el pillaje y los robos. De hecho, durante el pasado fin de semana la Policía Nacional detuvo en la provincia de Alicante a 17 personas por diferentes hechos delictivos como robos con fuerza en un centro docente, malos tratos y dos agresiones sexuales, una de ellas a su expareja a la que amenazó con una navaja.

Este dispositivo ha obligado a la Comisaría Provincial a llevar a cabo una reorganización total de los servicios reforzando la presencia policial en las calles. Se ha aumentado el personal dedicado a la Seguridad Ciudadana que actuará de forma coordinada con los diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales a través de la Subdelegación del Gobierno de Alicante. En este sentido, agentes de las brigadas de Policía Judicial e Información se han sumado a las labores de Seguridad Ciudadana.

La Comisaría informó ayer de que se han implementado medidas para el control de la movilidad de las personas en la vía pública así como para asegurar el abastecimiento en los establecimientos y la posibilidad de que la ciudadanía tenga acceso a los bienes de primera necesidad.

La Policía también ha establecido un plan antipillaje para prevenir todo tipo de delitos contra el patrimonio y las personas que pudieran producirse aprovechando la movilidad reducida y la menor presencia de personas en la vía pública. Asimismo, se ha desplegado por los diferentes centros sanitarios para asegurar que los mismos puedan realizar su labor y la Unidad de Participación Ciudadana ha intensificado el Plan Mayor Seguridad.

La Policía agradece el comportamiento ejemplar que está mostrando la mayoría de la población y la colaboración con las patrullas, de ahí que no haya sancionado aún a nadie. No obstante recuerda la necesidad de permanecer en el domicilio y no salir salvo por las excepciones dictadas por el decreto del estado de alarma.

Solo detenidos y asuntos urgentes en los juzgados



Tras suspender todos los señalamientos, los juzgados de la provincia amanecieron ayer cerrados al público por la crisis sanitaria del coronavirus. En el juzgado de guardia solo se atendían cuestiones relativas a detenidos o asuntos inaplazables, así como órdenes de protección en los equipos de guardia de Violencia sobre la Mujer. Los registros civiles solo admitían inscripciones presenciales de nacimientos, actas de defunción y matrimonios en artículo mortis. En los partidos judiciales que no tienen un registro civil exclusivo, estas funciones las asumía el juzgado de guardia. En juzgados de Primera Instancia se hacían por medios telemáticos comparecencias de internamientos por incapacidad. En Alicante se han suspendido hasta el 13 de abril entre 300 y 400 personaciones de imputados que deben comparecer personalmente hasta el juzgado por estar sujetos a medidas cautelares.