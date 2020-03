La pandemia de coronavirus continúa su escalada: 9 muertes en un día en la Comunidad y 42 nuevos contagios en la provincia

La pandemia de coronavirus sigue su avance en la Comunidad Valenciana, donde en las últimas horas han fallecido nueve personas a causa de la enfermedad, según confirmó ayer la Conselleria de Sanidad, que al contrario de lo que venía haciendo en los últimos días, y como sí han hecho otras autonomías, no ha querido precisar las provincias de procedencia de los fallecidos. Este periódico ha podido averiguar que uno de los finados es un hombre de edad avanzada, con enfermedades previas, que se encontraba ingresado en el Hospital de Sant Joan, según han confirmado fuentes del centro.

Con las 9 muertes de ayer se eleva a 13 el número de defunciones achacadas al Covid-19 en la Comunidad. Mientras, sigue aumentando el número de contagios y en las últimas horas se han notificado en la Comunidad Valenciana 107 nuevos casos, 42 de ellos en la provincia de Alicante, que contabiliza ya 193 casos en algo menos de dos semanas desde que se confirmaron los primeros positivos de esta pandemia. La consellera Ana Barceló destacó ayer que doce personas han recibido ya el alta tras superar la enfermedad. De este modo, el número de casos activos se eleva a 490 en la Comunidad.

En cuanto al brote entre el equipo de anestesia del Hospital General de Alicante, en las últimas horas no se han diagnosticado nuevos casos, por lo que 9 profesionales siguen recuperándose de la enfermedad y cuatro más están en cuarentena. Se han declarado, eso sí, nuevos positivos o casos sospechosos entre los trabajadores del hospital, en servicios como Cirugía o Neurología. También permanecen en cuarentena once trabajadores de la planta en la que falleció el pasado viernes un hombre por coronavirus. Personal de esta planta critica que el paciente ingresó el pasado lunes con una infección respiratoria, pero hasta el jueves no se le hicieron las pruebas ni se tomó medida de protección alguna entre los trabajadores que le atendieron. En este departamento había ayer 12 pacientes ingresados. Una de estas pacientes es una mujer de unos 50 años y sin enfermedades de base que permanece en la UCI. Otros 40 pacientes de este departamento seguían en aislamiento domiciliario. En el Hospital General de Elche el número de casos positivos en el entorno de la dirección ha aumentado a cuatro y ayer permanecían ingresadas tres personas, una de ellas un paciente procedente de Madrid.

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad ha anunciado cambios en los protocolos a la hora de hacer las pruebas de coronavirus, debido a la escasez tanto de material como de recursos humanos. A partir de ahora, las pruebas solo se harán a aquellas personas hospitalizadas con infecciones respiratorias y a los trabajadores sanitarios que también tengan infección respiratoria aguda. En este sentido, no se harán pruebas a personas que hayan viajado a zonas de riesgo o que hayan estado en contacto con casos confirmados de la enfermedad y que presenten síntomas. A estas personas, Sanidad les indicará que permanezcan en sus domicilios al menos durante dos semanas y estarán en seguimiento por parte de su médico del centro de salud, que les indicará qué medicación tomar o cuando acudir al centro de salud o el hospital en caso de que los síntomas se agraven . Además de la falta de material y de personal para hacer pruebas, el ministerio adopta esta medida tras haber alcanzado la pandemia una nueva fase y haberse disparado los casos en las últimas horas. Sanidad da por hecho que un elevado porcentaje de la población se va a contagiar, aunque la mayoría de los casos serán leves, por lo que conocer el número positivos ya no es tan importante como centrarse en aquellos más graves.

La propagación del virus está llevando a los hospitales de la provincia a tomar medidas para evitar nuevos contagios, sobre todo entre el personal sanitario, y poder tener el mayor número de camas disponibles para asumir nuevos ingresos. En consultas externas se está tratando de gestionar telefónicamente el mayor número posible de consultas, evitando en la medida de los posible que el paciente acuda al hospital. También se están suspendiendo operaciones que son demorables con el objetivo de tener camas vacías. En el Hospital General de Alicante esta medida ha permitido que la planta de Traumatología se destine a ingresar a los pacientes que con sospecha de padecer Covid-19 hasta que se les hagan las pruebas pertinentes. En caso de dar positivo, ingresan en el área de Infecciosas.

Sanidad prorroga la medicación a los crónicos



Los pacientes podrán renovar los tratamientos por teléfono para así reducir las visitas al centro de salud

En los centros de salud se está llamando a los pacientes para tratar de resolver consultas por teléfono y solo en casos verdaderamente necesarios que el paciente se desplace para ver almédico. Se prorrogarán automáticamente durante dos meses aquellos tratamientos que caducaban esta misma semana y que necesitan ser renovados y se podrán renovar los tratamientos para pacientes crónicos mediante una llamada telefónica al centro de salud, sin necesidad de que acudan físicamente a su facultativo de referencia. Para aquellos pacientes que requieren un fármaco hospitalario, se va a ofrecer la posibilidad de acercar el fármaco bien a su centro de salud, bien a su domicilio o que sea dispensado en cualquiera de las consultas periódicas que tiene programadas. Por otro lado, hay escasez de material de autoprotección frente al coronavirus en los centros de salud de la provincia de Alicante. Faltan sobre todo mascarillas, gel, gafas y trajes de protección individual para atender posibles casos, según el Sindicato Médico.