La Generalitat cierra las estaciones de ITV mientras dure el estado de alarma

La Conselleria de Economía Sostenible, Servicios Productivos, Consumo y Trabajo ha cerrado finalmente este martes las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV), que hasta ahora habían permanecido en funcionamiento, mientras dure la situación de estado de alarma generada por la crisis sanitaria del coronavirus. El departamento ha recibido una comunicación del Gobierno en la que se señala que estas instalaciones no se consideran un "servicio esencial", por lo que tendrán que permanecer cerradas, según ha explicado a través de un comunicado la directora general de Industria, Energía y Minas de la Generalitat, Empar Martínez.

Martínez ha explicado que esta decisión, adoptada por el Ejecutivo central y que la Conselleria ha comunicado a las empresas concesionarias que prestan el servicio en la Comunidad Valenciana, se sustenta en el artículo 10 del Real Decreto referente las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales. En el texto, ha señalado la directora general, no se incluye a las estaciones de ITV como "establecimientos excepcionados".



Por ello, ha indicado, "dado que con la entrada en vigor del estado de alarma quedan suspendidos los plazos administrativos, no se considerará infracción y, por lo tanto no se sancionará a las personas que necesitando desplazarse, lo hagan en un vehículo que no tenga en vigor la ITV". La medida, ha añadido, "se aplicará sólo durante el estado de alarma".

Trabajadores de las estaciones ITV de Alicante habían estado exigiendo desde el domingo el cese de actividad de las instalaciones mientras durara el estado de alarma, al considerar que se les estaba exponiendo a un riesgo innecesario al tener que acudir a sus puestos. La Conselleria ordenó, entre otros aspectos, la suspensión de todas las citas previas a particulares, excepto en casos en que a los usuarios les fuera obligado desplazarse estos días por motivos de trabajo u otros supuestos recogidos en el Real Decreto, y dio instrucciones para que se pasaran las inspecciones sin que los operarios subieran a los vehículos.

En un primer momento, el departamento de Economía justificó que las estaciones ITV debían seguir abiertas para los vehículos que necesitaban circular, como los de tipo comercial o de transporte público o de mercancías, y que tenían que pasar la inspección estos días, por razones de seguridad vial. Con todo, diversas instalaciones fueron cerradas y sancionadas por las Fuerzas de Seguridad en toda la Comunidad Valenciana por el mero hecho de permanecer abiertas. A este respecto, la directora general de Industria, Minas y Energía ha manifestado este martes que todas las sanciones que ya se hayan impuesto por este motivo quedarán suspendidas.