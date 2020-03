Educación obliga a mantener los centros abiertos de 9 a 13 horas con el director y un administrativo durante la crisis del coronavirus

Delega en Sanidad el cierre absoluto.

Al menos el director o directora y un administrativo deberán ir a diario a los centros educativos y mantenerlos abiertos de 9:00 a 13:00 horas.

Así lo indican las últimas instrucciones remitidas ayer por la tarde por la Conselleria de Educación a los equipos directivos de los colegios e institutos, ante la insistencia de las formaciones sindicales en considerar una «irresponsabilidad» que atenta «contra la salud» el hecho de que no se cierren definitivamente.

«Nuevamente, nos vemos obligados a ponernos en contacto con vosotros», arranca el escrito que firma el secretario autonómico de Educación y Formación Profesional Miguel Soler, número dos de la conselleria que dirige Vicent Marzà.

Soler sostiene en su misiva que interpretar que los centros educativos deban cerrar «no se ajusta a lo establecido» en el Real Decreto que declara el estado de alarma en todo el país para gestionar «la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19».

Tras delegar en las «autoridades sanitarias» la decisión última sobre el cierre de los colegios e institutos, Soler insiste en que «deben permanecer abiertos porque ninguna otra institución tiene la potestad de determinar el cierre de un centro educativo».

El responsable de la conselleria insiste en aclarar las «interpretaciones» al Real Decreto, recalcando que el articulado del estado de alarma «suspende la actividad educativa presencial» en cualquier centro educativo, y que eso no implica el cierre de los centros, que la enseñanza se mantendrá a través de la modalidad a distancia y online, siempre que sea posible». Y como durante toda la mañana de ayer se sucedieron con insistencia las dudas desde las direcciones de los centros, sobre la oportunidad o no de mantener los centros educativos abiertos, toda vez que la mayoría de los profesores ya han organizado el seguimiento de las clases online desde el pasado viernes, el secretario autonómico resuelve con sus nuevas instrucciones que «salvo aquellos casos en que las autoridades sanitarias indiquen expresamente otras instrucciones, se establece que el horario de apertura será de 9:00 a 13:00 horas».

Durante esas horas está previsto que también se lleven a cabo las tareas de limpieza, que no se dan tampoco por interrumpidas.

Como ya lo hizo en las anteriores instrucciones a los centros, Educación vuelve a dejar en manos de los directores la decisión de que vayan o no otros docentes a los colegios e institutos, entendiendo que los que no acudan deben seguir con la enseñanza no presencial desde sus casas.

De cualquier forma, tal y como contempla el último documento dirigido a los responsables de los centros educativos, al menos un miembro del equipo directivo y un administrativo están obligados a ir a diario y a «garantizar una comunicación fluida con todo el personal que trabaja en el centro».

El secretario autonómico concluye su escrito volviendo a señalar, como ya hiciera el propio conseller en un audio remitido a los directores este fin de semana, que» las personas responsables de la conselleria están a vuestro lado para daros el apoyo necesario en todo aquello que os pueda ser de utilidad».