Los hoteles de Alicante no cerrarán pero sus clientes no pueden salir de las habitaciones

La Asociación Provincial de Hoteles de Alicante -8.000 plazas repartidas por Alicante y toda la provincia salvo Benidorm- no secundará la recomendación dada por la otra patronal, Hosbec, y no va a cerrar los hoteles de manera general debido a que todavía tienen muchos clientes alojados –algunos establecimientos tienen hoy hasta 200 clientes alojados- "muchos turistas que no tienen sus vuelos de regreso a sus países, por ejemplo, hasta el próximo fin de semana por lo que vamos a seguir trabajando para ellos con todas las medidas de seguridad higiénica y de prevención que ha impuesto Sanidad. Respetamos lo que ha recomendado Hosbec, pero nuestra realidad es diferente", subraya Victoria Puche, presidenta de una asociación con 70 hoteles. Hoteles en los que, por ejemplo, hay turistas de Finlandia, que no pueden volver tan fácil.

Eso si, siguiendo las normas del decreto que regula el Estado de Alarma, los clientes que están alojados en los hoteles no pueden salir a pasear por la calle y deben estar en sus habitaciones, donde se les llevará el desayuno, la comida y la cena, explica Victoria Puche. Aunque no se cierran todos los hoteles, la caída de la ocupación ya se está notando los grupos que tienen varios hoteles están recolocando a sus clientes en un mismo hotel. Entre los cierres, el Calas Alicante de la Albufereta, que tiene cono alternativa el Maya o los clientes del City Alicante, que se han reagrupado en el Estación. "Nuestros clientes están aquí y no tienen vuelos de regreso todavía, de ahí que no hay cierre posible", asevera Puche.