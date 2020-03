María Ángeles Medina: «Hay que anular o demorar todas las consultas que puedan esperar, y atender a los pacientes por teléfono»

La responsable recalca la obligación de optimizar recursos materiales y humanos en estos momentos y apela a desarrollar la atención telemática a los pacientes, de manera que puedan recibir asistencia sin necesidad de acudir a los centros de salud.

La presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria insiste en la necesidad de evitar al máximo que los pacientes acudan a los centros de salud, sobre todo si se trata de consultas que pueden esperar, y apela a optimizar los recursos de Atención Primaria de cara a la gestión de la crisis sanitaria. Además, critica que las medidas del Gobierno para tratar de frenar la expansión del virus llegan tarde.



P ¿Cómo afrontan los médicos de Atención Primaria la situación generada por el Covid-19?

R Tenemos que ponernos a disposición de esta crisis, utilizando las herramientas que hay a nuestro alcance, como la telemedicina, y apelando a la concienciación de la gente para que no contribuya a saturar los servicios sanitarios. Es imprescindible que los pacientes se queden en casa y que, si necesitan atención, nos llamen en lugar de venir.

P ¿Cómo se puede gestionar una atención no presencial?

R Los ciudadanos tienen la posibilidad de pedir cita telefónica, es básico que conozcan esa opción; un 70% de las consultas pueden ser atendidas por esta vía. Yo misma llevo toda la semana atendiendo así a pacientes, adelantándome a lo que ha venido. El lunes [pasado, 9 de marzo], por ejemplo, mandé en un minuto un mismo mensaje a 926 pacientes. Es una de las bondades y la grandeza de la telemedicina.

P ¿Qué pasa con las consultas y las pruebas programadas?

R Hay que anular o demorar todas las consultas y toda la actividad que pueda esperar, y atender a quienes lo necesiten por teléfono. No se debe hacer nada que no sea imprescindible; por ejemplo, no es momento de hacernos un chequeo si estamos bien. En esta situación debemos ser pragmáticos y dar una respuesta colectiva.

P ¿Y con los pacientes crónicos, o los polimedicados que necesiten renovar sus recetas?

R Exactamente lo mismo que ante cualquier otra situación no urgente. Las personas que necesitan renovar sus tratamientos farmacológicos no tienen más que decirlo por teléfono.

P ¿Han recibido hasta el momento alguna orden de la Conselleria en este sentido?

R No hemos recibido ninguna directriz de la administración. Se han anulado las citas de Atención Especializada y las operaciones programadas, pero todo lo demás ha sido iniciativa nuestra. Necesitamos que se anulen todas las consultas programadas, y apelar al sentido común de los pacientes. Nunca hay un motivo pequeño para pedir una cita sanitaria, pero sí hay cosas que se pueden dejar para dentro de dos semanas. Ayer [por el sábado] acudió al centro de salud donde yo trabajo mucha gente que no debería haber venido; gente que no se entera de la gravedad de la situación o que le da igual. Y eso es peligrosísimo.

P ¿Y qué hacer para incidir en la concienciación?

R Insistir en las medidas de prevención. La higiene de manos es un mantra. Y debemos aislarnos incluso dentro de las casas, guardar la distancia de un metro con las personas con las que convivimos. Es necesario que toda la población sea consciente de ello. Y recordar que los profesionales de los centros de salud estamos a disposición de los usuarios, en este caso por vía telemática. Los médicos de Atención Primaria somos quienes más conocemos a nuestros pacientes.

P Por lo que comenta, no hay una buena sensación entre los profesionales acerca de la gestión política de la crisis...

R No la hay. Ha habido retrasos en la toma de decisiones, y parte de ellas han sido más políticas que científico-técnicas. Han estado titubeando, cuando lo que está pasando es muy grave. No es momento de cargar tintas, ni me corresponde hacerlo como presidenta de una sociedad científica, pero hay motivos para quejarse. Por ejemplo, que no tengamos el material necesario, como las mascarillas, o que haya llegado tarde. Se podrían haber evitado contagios en facultativos; son incontables los casos de compañeros que están enfermos, como los que se han conocido en el Hospital General de Alicante. Cada uno que cae es un mazazo, no puede ser. Las medidas del Gobierno llegan tarde, hemos perdido una semana importantísima; el estado de alarma se debió acordar antes.

P Hay miedo al contagio entre los médicos, por lo que cuenta...

R Los médicos vamos a enfermar, y antes o después estaremos de baja, a turnos como quien dice. No somos héroes, sino personas de carne y hueso, y tenemos miedo personal y familiar a enfermar. Somos conscientes de ello, pero también de que somos imprescindibles en este momento.

P ¿Habría alguna forma para mejorar la eficiencia de los profesionales en esta situación?

R Pienso que una buena propuesta sería que trabajáramos por equipos, y que nunca coincidieran entre sí. Por ejemplo, si en el centro de salud donde yo trabajo somos cuatro médicos, ¿qué necesidad hay de que estemos trabajando las cuatro a la vez, en lugar de estar dos y dos?

P ¿Cree que quedará alguna lección positiva de esto?

R Sí, creo que, entre otras cosas, quedará de manifiesto quiénes somos los sanitarios y el papel que tenemos en la sociedad. Y, por tanto, el trato que merecemos por parte de la Administración. No obstante, ahora es momento de construir, y por ello nuestra obligación es estar al pie del cañón.