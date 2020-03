Alertan de que los pasajeros del aeropuerto no respetan las distancias

UGT-PV denunció ayer que en el aeropuerto de Alicante-Elche no se están cumpliendo los protocolos de seguridad para prevenir los contagios por el coronavirus en los procedimientos de facturación de los equipajes, así como que siguen abiertos algunos locales de restauración. Según Vanessa Esteve, responsable del sindicato aéreo los clientes no respetaron las distancias y algunas compañías no actuaron para separarlos. Aena aseguró, por su parte, que en todas las mesas de filtros había geles de hidroalcohol. En cuanto a los locales de restauración, dijeron que se cerraron muchos puestos pero algunos se han dejado abiertos para que los usuarios puedan comer, pero que es un «dispositivo mínimo». Aena subraya también que se está avisando a los pasajeros por megafonía de la necesidad de guardar las distancias de seguridad. Por otro lado, la cancelación de dos vuelos de Vueling con Argel y Palma de Mallorca provocaron sonoras protestas frente a la oficina de la compañía en la terminal. El resto operaron con normalidad, pero Ryanair ya ha anunciado que restringe su operativa hasta el jueves recortando enlaces.