... y las playas vacías

Los ayuntamientos de la provincia de Alicante decidieron echar el cierre a sus playas para evitar así las aglomeraciones de gente ante la expansión del coronavirus. Los ejecutivos locales tomaron ayer la decisión como medida preventiva ante el estado de alarma por el Covid-19. Entre las playas más significativas están las de los municipios de l'Alfàs del Pi, Torrevieja, El Campello, Elche, Alicante y Santa Pola.

El Ayuntamiento de Elche izó ayer la bandera roja en todas las playas, tanto la de El Altet como Arenales y La Marina, para evitar el acceso de visitantes y residentes tanto al agua como a la arena. Por ello la Policía Local acordonó algunos accesos y disuadía a todos aquellos que querían pasear o tomar el sol. En Santa Pola no han cerrado las playas ya que la alcaldesa, Loreto Serrano, señala que no pueden cerrar algo que no está abierto, ya que todavía no se han implementado los servicios de temporada como el socorrismo. También señala que es físicamente imposible acordonar todos los kilómetros de litoral, aunque la Policía Local controló que no hubiera aglomeraciones.Las patrullas informaban por megafonía a los vecinos de las urbanizaciones que evitasen las aglomeraciones.

Otra imagen llamativa que dejó el día de ayer fue la de las principales vías de Alicante como Maisonnave, la Explanada, Castaños y Federico Soto sin apenas gentes, al igual que La Glorieta y la plaza Congreso Eucarístico.