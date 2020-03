El mandato político se contagia del virus

Los municipios reclaman planes económicos una vez que se solvente la crisis sanitaria.

Con mucha cautela debido a lo novedosa que es aún la primera gran pandemia del siglo XXI, ya se empieza a fijar la mortalidad del coronavirus en un 2% de la población. Sin embargo, si trasladamos su capacidad letal a la esfera de la administración pública, los daños directos y colaterales son mucho más numerosos. La política se ha contagiado hasta la médula de un virus que todavía no ha definido su periodo de acción, aunque todo indica que sus efectos no se limitarán a unos meses. Serán para todo el mandato político. Nadie se atreve a concretar el impacto de la pandemia, en plena fase creciente y con posibilidades de afectar a unos 10.000 españoles en cuestión de horas. Pero tras la enorme crisis sanitaria, que a su pasó irá dejando gravísimas consecuencias económicas y sociales, tendrá que llegar la remontada, un reto que visto desde el escalafón de la administración, el que ofrecen los ayuntamientos, ya se considera trascendental.

1 Golpe emocional y económico

Desde el jueves pasado, la agenda de la Generalitat está monopolizada por el mismo tema, y si Presidencia tiene alguna reunión externa es algún encuentro con agentes sociales, empresarios, municipios, consumidores o colectivos directamente afectados por la crisis. En el núcleo duro del Palau han marcado una hoja de ruta basada en dar respuesta desde el primer momento a todos los ángulos afectados por la crisis. Para ello, el jefe del Consell, Ximo Puig presentó en las Cortes una batería de medidas sanitarias y económicas, que se intercalaron con mensajes de «responsbilidad, calma, confianza, prudencia, empatía y la unidad», todos ellos lanzados desde el parlamento.

2 La agenda salta por los aires

En los próximos meses no dejaremos oír de hablar de financiación autonómica, de inversiones en infraestructuras, de Presupuestos Generales del Estado adecuadas a la población, de aumentar la ayuda a la dependencia y de tantas cuestiones que han marcado la llamada agenda valenciana y alicantina. Pero quizá ya no sea tan prioritario. De salida, ya se baraja la necesidad de aprobar un presupuesto de emergencia que permita afrontar tantos gastos sobrevenidos. El cinturón se va a apretar más que nunca y las prioridades cambiarán. Si Ximo Puig se reúne las próximas semanas con Pedro Sánchez no será para pedir la reforma del Senado. Será, por ejemplo, para demandar ayudas urgentes para paliar las pérdidas el sector turístico.



3 Un Botànic más cohesionado

Sobresalto tras sobresalto, el Gobierno del Botànic está afrontando este reto con un grado de unidad muy elevado. Aitana Mas, portavoz adjunta de Compromís en las Cortes, es de la opinión de que «hay que apoyar el movimiento de quedarte en casa» y dar la mayor información posible para «tranquilizar y no crear alarma». La síndica de Unidas Podemos, Naiara Davó defiende que «todos los grupos debemos estar volcados en ayudar al gobierno», un apoyo que también se debe hacer llegar a los municipios para que «los concejales cumplan bien los protocolos determinados».

En esta mima línea, pero dando un paso más, el síndic del PSPV-PSOE, Manolo Mata es partidario de «convertir la crisis en oportunidad», al contrario de lo que pasó en 2008, cuando la Unión Europea «mostró su incapacidad para ayudar a arrancar a los países afectados» y se trasladó la producción en terceros países subdesarrollados que ahora son los primeros en padecer la pandemia. Para Mata, «ahora es una oportunidad para reindustrializarnos», además de tener que aplicar medidas sociales par ayudar a «gente que no se puede quedar trabajando en casa» haciendo teletrabajo.

4 Aliados en la oposición

Por inusual no ha dejado de sorprender el apoyo que la oposición le está prestando al Gobierno en esta crisis. Un respaldo que no muestra dudas en el caso del PP, con una lealtad institucional ofrecida por la presidenta regional Isabel Bonig («hay que tener mucha prudencia, serenidad y una visión de conjunta que nos permita tomar las decisiones mas adecuadas en cada momento y siempre por delante del virus»); que deja a Ciudadanos en una mala posición por culpa de Toni Cantó («el tiempo pondrá en su sitio a las autoridades, a quienes fueron transparentes y a los que tomaron decisiones temerarias»); y que tiene a Vox en el dique seco, con los brazos caídos de forma inimaginable («ahora es momento de unidad, después vendrá la exigencia de responsabilidades», asegura la síndica Ana Vega).

5 Planes frente al caos

Si bajamos a la esfera de la Diputación y los ayuntamientos, tampoco son estas fechas el mejor momento para afrontar otros asuntos sacados de la primera línea como la negociación del Fondo Cooperación Municipal o el traspaso de competencias sociales de la Diputación a la Generalitat. Si ahora toca hablar de inversiones en municipios, posiblemente sea para paliar efectos directos de la pandemia. Los planes de obras no son tan urgentes, aunque desde la Diputación defienden que se «están poniendo todos los medios para que el coronavirus afecte lo menos posible a la actividad política de la institución».

En cambio, Rubén Alfaro, presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias considera que «estamos en el momento de responder con unidad y sensatez a la crisis sanitaria, pero a medio y largo plazo hay que buscar planes e ideas para lo antes posible acometer las cuestiones económicas negativas que tendrá el impacto del coronavirus».

Entre los que tienen ese contacto directo con sus vecinos, Isabel López (PSPV), alcaldesa de Xixona, piensa que «la comunicación es fundamental, hay que atajar los bulos y solo usar canales oficiales». José Manuel Penalva (Compromís), alcalde de Crevillent, «ahora hay que garantizar la seguridad sanitaria de la población y los servicios esenciales para proteger a todos aquellos colectivos más vulnerables». Y Arturo Poquet (PP), alcalde de Benissa, «la actuación que se haga ahora es clave para recuperar la confianza de la gente en la clase política». Todo dependerá del contagio.

Alterado el calendario de los congresos de los partidos

Las asambleas programadas por las distintas formaciones se retrasan hasta que el virus conceda una mínima tregua

Si la actividad institucional y la gestión diaria en los diferentes ayuntamientos queda postergada hasta que se resuelva la crisis sanitaria, a mucho más atrás se reduce la labor interna que tienen programados practicamente todos los partidos políticos. De todo el calendario previsto inicialmente, tan solo Vox celebró el pasado fin de semana su asamblea, que bien cara que le salió. El contagio de Javier Ortega Smith llegó hasta las Cortes Valencianas al verse afectados también, primero la síndica Ana Vega, y después el diputado Miguel Pascual. Vox está en cuarentena, y partido como Podemos o Ciudadanos han pospuesto sin fecha sus congresos, programados este mismo mes. La formación mayoritaria de Compromís, el Bloc ha paralizado dos semanas el proceso precongresual por la crisis del Covid-19, en una fase donde los militantes deben escoger un posible nuevo nombre se definen las ponencias que marcarán su futura estrategia.

La gota fría de la Vega Baja trasladó la situación de emergencia hasta el sur

Desde hace meses, las publicaciones en el Diario Oficial de Generalitat (DOGV) están plagadas de decretos y resoluciones para ayudar a los afectados de la gota fría que arrasó la Vega Baja a mediados de septiembre de 2019. Con un Botànic II que se forma en junio, tras un verano para acoplar tantos encajes entre socios de Gobierno (con la entrada de Unidas Podemos a la alianza ya establecida entre el PSPV-PSOE y Compromís), el primer impacto que tuvo que superar el Consell fue la peor gota fría o DANA que cayó en el extremo sur de la Comunidad Valenciana durante los últimos 150 años. La catástrofe en la comarca de la Vega Baja causó tres muertos, más de 200.000 afectados y pérdidas que se calculan en al menos 1.500 millones de euros. El desbordamiento del Segura, siempre necesitado de inversiones, y la gestión que hizo la Confederación Hidrográfica esos días, seguirá trayendo cola durante el resto de la legislatura.

La tormenta «Gloria» destrozó todo el litoral días después de tener Gobierno

Esta vez se llamó «Gloria» la tormenta perfecta que volvió a destrozar las playas de la Comunidad, a dejar graves daños en la agricultura y a cerrar incluso el aeropuerto del Altet, ocasionando las consiguientes pérdidas en el turismo. En esta ocasión, al regreso de las vacaciones de Navidad y pocos días después de formarse un Gobierno de coalición en Madrid después de meses de interinidad, las primeras visitas de los nuevos componentes del Ejecutivo a nuestras playas fueron para ver como «Gloria» dejó sentir sus efectos con precipitaciones localmente fuertes, grandes nevadas en el interior, vientos potentes y olas de ocho metros. Tras este parte meteorológico se volvía a abrir el debate del cambio climático. La alerta roja no solo provocaba, como tantas veces, destrozos en la gran industria valenciana que son sus playas, sino que volvía a paralizar a un Consell que tenía que remangarse de nuevo ante la tragedia.