El aplazamiento de las Fiestas de Alcoy deja en el aire un negocio de 11 millones

El sector turístico dará facilidades tras las cancelaciones para fidelizar a los clientes y que repitan la reserva en la nueva fecha.

El aplazamiento de las Fiestas de Moros y Cristianos deja en el aire un volumen de negocio de 11 millones de euros. Una cifra que esperan redunde en la ciudad en el momento en el que se realicen los festejos, que por el momento no tienen nueva fecha fijada. Un hecho excepcional y que no se veía desde la Guerra Civil y que ya ha empezado a tener sus primeras consecuencias, sobre todo en los cargos festeros y en el sector hotelero y de restauradores. Todos tienen buena predisposición y muestran entendimiento y esperan que tanto la ciudadanía como el turismo se vuelquen con ambos cuando se conozca la nueva fecha de la Trilogía.

Con amargura, pero con una gran dosis de entendimiento, así se despertaban ayer los alcoyanos tras asimilar el aplazamiento de sus Fiestas de Moros y Cristianos. Una difícil decisión que la Asociación de San Jorge y el Ayuntamiento de Alcoy tomaban la noche del viernes con motivo de la crisis sanitaria desatada por el coronavirus. Una situación excepcional, únicamente recordada en tiempos de la Guerra Civil y que obliga a los cargos festeros a iniciar un proceso de gestiones para administrar, pagar y almacenar todo lo realizado hasta la fecha.

Tal y como explicó el capitán cristiano por la Filà Muntanyesos Alfonso Moreno, «aunque era una decisión que ya veíamos venir, asumirla no deja de ponernos tristes; está claro que anular los previos y esperar a cancelar la Trilogía dos semanas antes no tiene sentido, por ello la decisión es completamente lógica; nuestras fiestas han de celebrarse de forma completa cuando todo esto pase».

En relación a todo lo contratado y acabado para las Fiestas de Moros y Cristianos, Moreno sentenció que «ahora solo tenemos un camino, iniciar conversaciones con todos y cada uno de los artistas y proveedores con los que hemos contado para este proyecto y ver qué se puede hacer». Matizó que «por mi parte, y porque considero que es lo justo, pagaré y recogeré todos los encargos que ya están acabados, pues de esta situación no tiene culpa nadie y todos los que han trabajado para nosotros deben recibir sus retribuciones».

En relación al almacenaje de todo lo que se ha elaborado, indicó que «sabemos que tanto desde la Asociación de San Jorge como desde el Ayuntamiento nos van a ayudar en caso de necesitar espacio para guardar trajes, plataformas, carrozas... Es pronto, la decisión se tomó el viernes, pero ahora es lo que nos toca, iniciar un proceso logístico muy diferente al que teníamos planeado pero en esta situación el más conveniente».

Por su parte, el representante del bando de la media luna y capitán moro por la Filà Cordoneros, Rafael Tortosa, expresó su total comprensión con lo ocurrido: «No me preocupa nada en absoluto, he transmitido al resto de cargos, a mi filà, a mi familia, a la escuadra de negros y a todos los que me iban a acompañar varios mensajes de ánimo para insistir en que esto es solo un alto en el camino, pero que estoy seguro de que todos disfrutaremos en la calle más pronto que tarde».

Sobre los visitantes y el nivel de atracción de las Fiestas, indicó que «estamos seguros de que todos los que conocen la situación , cuando nuestras fiestas se celebren, nos apoyarán aún con más fuerza y aplaudirán aún más si cabe; de verdad que tengo mucha esperanza y estoy muy tranquilo; aunque no puedo negar que hubiera querido que se hicieran».

Ambos transmitieron haberse sentido muy respaldados por los cargos de su filà y por las instituciones municipales y organizativas a la hora de conocer toda la información entorno a los argumentos valorados y las decisiones tomadas. Los dos apuntaron en clave de humor que serán los capitanes que más tiempo ocupen el cargo de la historia.

Pérdidas

La decisión también ha afectado al sector turístico ,que desde hace meses había colgado el cartel de completo para los días 24, 25 y 26 de abril. Tal y como explicó la presidenta de la Asociación Alicante Turismo Interior, Indira Amaya, «es momento de fidelizar con el cliente, dar todas las facilidades posibles en cuanto a reembolsos, cancelaciones y aplazamientos para que regresen cuando se conozcan las nuevas fechas».

Subrayó que, en los próximos días, «vamos a continuar trabajando para hacer llegar a nuestros asociados todos los decretos que vayan saliendo en materia turística, como hemos hecho en los últimos días, para que puedan ajustar a la legalidad sus políticas de cancelación de reservas y miren por el cliente para asegurar que regrese en un futuro».