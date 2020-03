Suspenden las actuaciones judiciales no urgentes en la Comunidad Valenciana

Los jueces han acordado la suspensión de todas las actuaciones judiciales no urgentes en toda la Comunidad Valenciana como medida ante situación de expansión del coronavirus. A lo largo de la mañana distintas juntas de jueces fueron acordando la medida, entre ellas la de Alicante que aplicó la suspensión desde ayer y hasta el próximo día 27. En Elche, la reunión estaba prevista el lunes. Ayer por la tarde, era el Tribunal Superior de Justicia la que acordaba la suspensión de todas las actuaciones no urgentes, así como la suspensión de todos los plazos, ante la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno Central.

La medida no afecta a cualquier actuación judicial que, de no practicarse, pudiera causar perjuicio irreparable; los internamientos urgentes; la adopción de medidas cautelares u otras actuaciones que sean inaplazables, como las medidas de protección de menores. Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que les correspondan. En particular deberán asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar. El Registro Civil prestará atención permanente durante las horas de audiencia. En particular, deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio y la celebración de matrimonios en artículo mortis. Entran en la urgencia actuaciones con detenido y otras inaplazables, como adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registros, etc, así como cualquier actuación en causa con presos o detenidos.