Playas de la provincia de Alicante cerradas por el coronavirus

Bandera roja contra el virus. Si aquellos que decidieron viajar y alejarse de la cuarentena, lo hicieron pensando en disfrutar del sol, la playa y las terrazas del litoral alicantino, ahora mismo solo les queda el astro rey. Varios municipios de la provincia han decretado el cierre de las playas y han izado la bandera roja. Una medida adoptada para frenar el avance del COVID-19.

Las playas del litoral alicantino bajan la cortina. A lo largo del día de ayer, varios municipios costeros de la provincia decretaron el cierre de las playas para aportar su granito de arena al coto que se quiere poner al coronavirus. Así las cosas, localidades como Alicante y Benidorm han limitado el acceso a uno de sus principales atractivos turísticos.

El Ayuntamiento de Alicante emitía un bando a última hora de la tarde de ayer anunciando esta decisión que afectará a todas las playas de su término municipal como la playa de San Juan, la Albufereta, Postiguet, Urbanova y Tabarca, así como las zonas de baño de Cabo Huertas y San Gabriel. Este cierre será efectivo desde las 7.00 horas de hoy y se prolongará, al menos, durante los siguientes 15 días naturales. El cierre implica la prohibición del baño, así como el acceso y estancia en la zona de arena.

También el Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha decidido cerrar sus playas, en su perfil de Facebook ha especificado que esta disposición se enmarca «dentro de las medidas de prevención previstas frente a la expansión del coronavirus».

El gobierno local de Finestrat también ha determinado el cierre de su playa. Desde ayer por la tarde se precintó la arena para que no pueda ser pisada durante las dos semanas que durará la restricción. El Ayuntamiento ha anunciado que a partir de hoy se instalarán vallas para evitar de una forma más contundente que la gente acceda.

Prohibido el baño

Benidorm también se ha sumado al cierre de sus costas; sin embargo, ha aplicado la medida con mayor suavidad que otras ciudades.

Este municipio izará la bandera roja para evitar que las atenciones a bañistas en posibles situaciones de rescate o ahogamiento compliquen la situación sanitaria durante los próximos días. La bandera roja prohíbe el baño y, según ha aclarado el Consistorio, no pretende lanzar un mensaje para que no visiten la ciudad los turistas.

En Torrevieja, el concejal del equipo de gobierno, Federico Alarcón, señaló que el Ayuntamiento aún se plantea el cierre de las playas, así como la suspensión de todos los servicios de atención a los usuarions como medida de prevención frente al contagio de coronavirus.

Por último la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, señaló que las playas no pueden cerrarse porque realmente no están abiertas, ella hace hincapié en que en estas fechas todavía no ha empezado a funcionar el servicio de socorrismo y no hay actividad de ocio en la arena.