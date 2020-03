Alicante refuerza la presencia policial para evitar el botellón

Alicante reforzará la presencia policial en las calles para evitar el botellón entre los jóvenes durante el fin de semana. Además de dar a conocer el refuerzo de los agentes en las calles para evitar concentraciones en la zona del tardeo, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, dijo ayer que no se permitirá la celebración de ninguna macrofiesta «irresponsable» anticoronavirus, celebraciones «raras que no vienen a cuento de nada» y que se estaban anunciando por redes sociales. El regidor agradeció que gran parte de los locales del sector del ocio y de la hostelería de Alicante hayan decidido cerrar de forma voluntaria sus puertas este fin de semana y no instalar veladores ni terrazas para evitar la propagación del coronavirus.

Barcala agradeció el mensaje positivo de un sector que «se autorregula», que evitó que el Ayuntamiento tuviera que suspender las licencias de veladores. El sector le comunicó la colaboración en una reunión con representantes de la Asociación de Locales de Ocio y Restauración (Alroa), la Asociación Provincial de Hostelería (Apeha) y la Asociación de Restauración de Alicante (ARA). En cuanto a los negocios que decidan montar mesas, la Policía Local controlará estrictamente su número y la distancia entre ellas. Los aforos en pubs y discotecas se reducen a un tercio de su capacidad por orden gubernamental.

No obstante, el alcalde apeló a los jóvenes para que eviten concentrarse en zonas de ocio «porque esto no son unas vacaciones». En función de lo que sucediera anoche en Castaños y sus alrededores, hoy el Ayuntamiento tomará medidas más drásticas. «Los jóvenes tienen una inmensa oportunidad de demostrar responsabilidad», dijo, a la vez que agradeció que muchos estudiantes alicantinos con clases suspendidas se estén prestando voluntarios para ayudar durante la crisis del Covid-19. Sobre este tema apuntó que «se está elaborando un plan de contingencia de voluntariado».

Otra medida afecta a las Hogueras de Alicante, puesto que durante quince días se suspenden presentaciones de bellezas y demás actos por la alarma sanitaria.

En cuanto al funcionamiento del propio Ayuntamiento, se aplazan la Junta de Portavoces, y todas las comisiones excepto la de Hacienda. Se sigue trabajando, según dijo el regidor, en el pleno de presupuestos, que si se celebra será con la intervención por videoconferencia de los dos ediles de Vox, Mario Ortolá y Juan José Bonet, que se encuentran en aislamiento al haber asistido al acto que su partido celebró en Madrid, tras el cual se dio a conocer el contagio de varios de sus líderes.

Para los funcionarios, se acuerda tras reunirse la Junta de Personal medidas de conciliación de la plantilla con flexibilización de jornada, y se permitirá la permanencia en los domicilios para atender a los menores. Además, se establecerán programas de teletrabajo para facilitar la conciliación ahora y que puedan servir para el futuro. La asistencia domiciliaria se reforzará tras el cierre de los centros de mayores para atender a la población de más edad y más vulnerable.

El Ayuntamiento acordó constituir el Centro de Coordinación Municipal (Cecopal), tal y como solicitó la Generalitat en especial para las grandes ciudades.

El alcalde recalcó en su comparecencia, junto al presidente de la Semana Santa a las pocas horas de su suspensión, el agradecimiento a todas las hermandades por una decisión «demoledora» en solidaridad con la sociedad y pese a las pérdidas económicas para la ciudad. El edil recordó que un informe de Ineca cifró el impacto provincial de la Semana Santa en 191 millones de euros.