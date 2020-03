El bloqueo de la actividad turística provoca pérdidas de 500 millones mensuales

En la Costa Blanca, que absorbe el 5% de la facturación turística estatal, el impacto del parón de la actividad afecta a un movimiento económico en torno a los 500 millones de euros al mes, según fuentes de la patronal. De momento, la Semana Santa está perdida, y desde anoche cerrados por decreto bares y restaurantes, lo que amenaza con provocar un auténtico descalabro en función de lo que se prolonguen las medidas decretadas por el Consell y la restricción en el movimiento de personas que recogerá, presumiblemente, el decreto del Gobierno tras el Consejo de Ministros de hoy. En estos momentos, el Imserso está suspendido, los viajes de mayores que no están subvencionados también, no hay congresos y desde hace unos días no entra ni una reserva hotelera nueva, aunque hay establecimientos que tienen, en principio, turistas británicos hasta julio. Ahora bien, no todos los hoteles cuentan con esas ventas cobradas por lo que cualquier limitación a viajar entre España y Gran Bretaña, o un cierre de fronteras en el Reino Unido puede multiplicar el impacto negativo de un situación que para el sector turístico es peor que la crisis que provocó en 2008 la explosión de la «burbuja» inmobiliaria.

La patronal turística española Exceltur considera insuficientes, en este sentido, las medidas económicas aprobadas hasta ahora por el Gobierno para paliar los efectos del coronarais en el sector, y advierte de que las pérdidas globales van a situarse entre lo 19.000 y los 34.000 millones de euros en función de si el control del Covid-19 dura, dos o cuatro meses. Consideran escasa la línea de crédito de 400 millones abierta en el ICO y reclaman, mil millones.

Según Exceltur, de mantenerse estos ritmos de caída de reservas y ventas, y según los escenarios de duración del virus hechos públicos por el Ministerio de Sanidad, el sector turístico español, que representa el 12,3% de la economía, perderá de 18.825 millones de euros si dura dos meses, y hasta 33.668 millones si se extendiera cuatro meses más. «Ante esta catastrófica caída en las ventas, y asumiendo que se trata de una situación coyuntural que durará como mucho unos meses, las empresas turísticas necesitan instrumentos de flexibilización y ajuste proporcional de sus costes de mucha mayor envergadura que las anunciadas para evitar que lo que debe ser una crisis coyuntural se convierta en estructural y ponga en riesgo la viabilidad de miles de empresa sin distinción de tamaño», apuntó Exceltur en un comunicado. Está en juego, según los empresarios, la desaparición de una parte muy relevantes del tejido empresarial turístico español, formado por 457.000 empresas y un valor del PIB de 157.000 mil millones de euros, según el INE, de los que 14.000 millones los aporta el sector turístico provincial.

Hosbec

El cierre de bares, restaurantes y cafeterías decretado por la Generalitat no afecta a los hoteles, muchos de los cuales también cuentan con restaurantes. La patronal Hosbec apuntó, en este sentido, que según la interpretación del decreto, los hoteles que tengan clientes alojados tienen que garantizar a los mismos determinados derechos fundamentales, entre los que se encuentran el derecho a una alimentación y bebida durante su tiempo de estancia. Eso sí, no podrán acoger clientes externos u organizar banquetes y eventos.

Los hosteleros se ponen como reto salvar el verano

La Asociación Provincial de Hostelería hizo ayer público un comunicado para trasladar «un mensaje de ánimo, apoyo y tranquilidad a todos los empresarios y trabajadores del sector hostelero alicantino en este difícil periodo. Nos encontramos ante una situación de emergencia sanitaria que nos afecta a todos de forma global y que en estos momentos nos obliga a afrontar este cierre temporal desde la responsabilidad, con la convicción que en un tiempo podremos retomar nuestra actividad con normalidad». El objetivo ahora mismo es poder salvar el próximo verano.