Alicante aplaza al día 30 el inicio del periodo de pago voluntario del IBI y la tasa de basuras

Suma también amplía en un mes el plazo de pago de tributos.

El Ayuntamiento de Alicante ha decidido retrasar en quince días el inicio de la campaña del pago voluntario de los impuestos para facilitar a los ciudadanos poder realizar las gestiones y evitar colas de contribuyentes en las dependencias municipales con motivo del coronavirus. El alcalde, Luis Barcala, y la concejala de Hacienda del Ayuntamiento, Lidia López, dieron a conocer el aplazamiento al 30 de marzo del inicio de la campaña del Impuesto de Bienes Inmuebles, urbanos y de características Especiales y de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos -basuras-, que estaba establecido en el 15 de marzo.

La medida de retrasar quince días el inicio de la campaña de impuestos tiene como objetivo facilitar una gestión adecuada a los ciudadanos para tramitar el pago de los tributos, así como evitar una mayor afluencia de público en las oficinas municipales con motivo de la crisis del Covid-19.

El asunto de los impuestos se coló en la Junta de Portavoces extraordinaria celebrada ayer por la tarde por todos los grupos en la que se acordó emitir un bando decretando el cierre de las playas del término municipal y el acceso a la arena, terminando esta reunión en una monumental bronca, según confirmaron varios de los asistentes. La indignación llegó cuando el grupo socialista difundió, antes de aprobarse, una propuesta para apoyar el Presupuesto con medidas económicas para crear un fondo de contingencia contra el coronavirus, entre ellas congelar la bajada del IBI en un 5% y paralizar la amortización de deuda para disponer de ese dinero como ayuda a la población una vez que pase la alerta sanitaria.

Aunque en un principio a los portavoces les pareció una propuesta interesante, llegándose a plantear la posibilidad de consultar su viabilidad al interventor, a los grupos les molestó mucho la actitud del PSOE al emitir una nota con el contenido. «No ha parecido bien que en este contexto de que todas las medidas estén consensuadas por todos los grupos sin que haya ningún protagonismo, alguien intente realizar una utilización política de un tema tan grave, y se intente poner medallas», explicaron fuentes del equipo de gobierno.

Finalmente el PSOE retiró la propuesta y pidió que se suprimiera la nota enviada a los medios de comunicación. Desde la izquierda, Xavi López, portavoz de Podemos, dijo que todos en la sala compartían la filosofía de que va a cambiar la realidad del país, afectando al Presupuesto ante la necesidad de crear un fondo de contingencia para atender las problemáticas económicas y sociales que está seguro que se generarán en Alicante tras esta crisis, desde empresas cerradas, a paro «y mucha gente tocada». «La voluntad es que no lo pueda capitalizar nadie, y que con esto se empiecen a lanzar globos sonda no es algo que espera la ciudadanía». Por su parte, Natxo Bellido, portavoz de Compromís, decidió no comentar lo sucedido en una reunión en la que se acordaban conjuntamente medidas a tomar, y en la que el portavoz de Vox aislado por haber estado expuesto al coronavirus entró por teléfono.

Al igual que ha hecho el Ayuntamiento de Alicante, Suma Gestión Tributaria ha acordado ampliar en un mes el periodo de pago voluntario de los tributos como medida extraordinaria por la crisis de coronavirus, por lo que se cerrará el próximo 5 de junio.

La campaña provincial de cobro sin recargo del impuesto de vehículos y las tasas de vados y basuras se abrió el pasado 5 de marzo y estaba previsto que se cerrara el próximo 8 de mayo. Ahora, y con el fin de facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, se prolongará un mes más. Además, el organismo de la Diputación de Alicante ha suspendido la atención al público en sus oficinas para ayudar a contener la enfermedad siguiendo las directrices de las autoridades de salud pública.