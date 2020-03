Aglomeraciones en los supermercados de la provincia

Los supermercados de la provincia han registrado un alto nivel de ventas debido a la pandemia causada por el coronavirus y el miedo al desabastecimeinto.

En Elche, al igual que está ocurriendo en otros municipios como Alicante, Sant Joan d'Alacant o San Vicente del Raspeig, desde primera hora de la mañana se formaron largas colas a las puertas de las grandes superficies comerciales que hay a lo largo de los distintos barrios de la ciudad, así como establecimientos más pequeños como panaderías.

En ciertas superficies han optado por canalizar el número de clientes con guardias de seguridad que sólo dejaban entrar a ciertos clientes cuando salían otros. En otros negocios, los propios trabajadores tenían que salir a la puerta para regular el acceso. Esta situación ha provocado que se formasen aglomeraciones y no se cumpliese, por tanto, con el metro de distancia que recomiendan las autoridades para evitar el contagio, teniendo en cuenta, además, que entre los clientes se encontraban personas de avanzada edad. Las compras frenéticas han llegado al extremo de que por la mañana ya faltaban en las estanterías ciertos productos de primera necesidad como papel higiénico y de alimentación como pasta o carne, a pesar de las llamadas a la calma del gobierno autonómico y central sobre el abastecimiento.

Por la tarde fue reduciéndose el número de compradores, aún y así contrastaba la imagen con la tranquilidad que se respiraba en el resto de espacios. Junto a La Glorieta o cerca de la Plaza del Congreso Eucarístico apenas pasaban coches y por primera vez sobresalía el cantar de los pájaros por encima del alboroto en los locales de ocio, que han echado la persiana. En torno al mediodía habían algunos locales como centros de estética abiertos pero sin atención al público, que estaban preparando los locales para el cierre preventivo. En el entorno del campo de fútbol Martínez Valero también era floja la circulación y hoy no se abrirá el tradicional mercadillo que congrega a cientos de personas cada domingo.

A pesar de que muchos ilicitanos están cumpliendo con el estado de alarma y se están quedando en casa, también se ven a algunos ilicitanos que han hecho caso omiso y salen con la bicicleta o a correr, o incluso disfrutan del día en el parque, un contexto que muchos están criticando en las redes sociales. Para hacer presión ciudadana, un grupo de ilicitanas del ámbito social, educativo, sanitario y del gobierno local han lanzado un vídeo animando a todos a evitar la propagación del virus desde casa.

A nivel municipal, el Ayuntamiento de Elche también izó ayer la bandera roja en todas las playas, tanto la de El Altet como Arenales y La Marina, para evitar el acceso de visitantes y residentes tanto al agua como a la arena, previniendo, así, aglomeraciones. Por ello la Policía Local acordonó algunos accesos y disuadía a todos aquellos que querían pasear o tomar el sol.

En Santa Pola no han cerrado las playas ya que la alcaldesa, Loreto Serrano, señala que no pueden cerrar algo que no está abierto, ya que todavía no se han implementado los servicios de temporada como el socorrismo. También señala que es físicamente imposible acordonar todos los kilómetros de litoral, aunque la Policía Local controló que no hubiera aglomeraciones. En este sentido, las patrullas informaban por megafonía a los vecinos de las urbanizaciones que evitasen las aglomeraciones.

En Crevillent han extremado también la seguridad activando el Centro de Coordinación de Plan de Emergencia donde se ha designado el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en la Jefatura de la Policía Local.



Gobierno central

Por su parte desde el Gobierno central se ha establecido que la permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser "la estrictamente necesaria" para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.

"En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios", remarca el Real Decreto. Por ello, Las distintas policías locales, Guardia Civil y Policía Nacional están alertta para evitar altercados y vigilan que no s eproduzcan aglomeraciones.