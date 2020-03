La provincia de Alicante dejará de contratar 51.000 trabajadores en marzo

La crisis del coronavirus está cambiando todos los patrones y dinámicas, tanto a nivel económico, como sanitario y social por las limitaciones de desplazamientos y hábitos de consumo. Y derivado de todo ello, el impacto que se presume en el empleo provincial puede ser importante, dependiendo de la duración de lo que ya se ha calificado ya de pandemia. A las puertas de la Semana Santa -cancelada la de Alicante capital ayer por la tarde- el sector servicios, principalmente los negocios provinciales de hoteles y de hostelería, se enfrenta a una situación inédita. «Ni en los peores tiempos de la reciente recesión hubiéramos imaginado esta situación», reconocía Nuria Montes, secretaria general de la patronal hotelera Hosbec. Los establecimientos hoteleros están registrando cancelaciones de reservas, incluidas las del programa del Imserso, por lo que su actividad ha descendido bruscamente. Una situación similar a la que está viviendo el sector de hostelería, conformado por más de 15.000 bares, restaurantes y cafeterías de la provincia.

En marzo del pasado año, mes en que coincidieron las celebraciones de la Semana Santa, los empresarios alicantinos crearon 51.675 nuevos empleos, el 87% de ellos eran contratos de carácter temporal y el 73% de los mismos los acaparó el sector servicios. Este nivel de contratación representaba un notable aumento del 14% respecto al mes anterior. Pero todo parece indicar que este repunte no se repetirá este año, a no ser que el panorama cambie radicalmente. Al contrario, los negocios de hostelería y de hoteles no contemplan nuevas contrataciones en las próximas semanas.

Anulación de reservas

«¿Cómo vamos a contratar cuando llama la gente para anular reservas?», describía gráficamente Mar Valera, presidenta de la Asociación de Hostelería de la Provincia de Alicante, lo que están viviendo los dueños de restaurantes, cafeterías o bares, sobre todo en las zonas de la playa. Unos establecimientos que, además, ya están notando un descenso en el consumo.

Nuria Montes asegura que en las próximas semanas, sobre todo, de cara a la Semana Santa, «no habrá nuevas contrataciones. Creo que lo que ahora se va a producir, muy a nuestro pesar, son regulaciones de empleo temporales, con fecha de inicio y de final hasta que se acabe la actual situación», subrayaba la secretaria general de la patronal hotelera Hosbec. El nivel de reservas en la Costa Blanca está cayendo en picado, aunque el turismo vacacional, fundamentalmente protagonizado por extranjeros y, entre ellos, los británicos, se está manteniendo.Con este panorama, parece que el sector hotelero no va a ser uno de los que vaya a contribuir a la creación de nuevos empleos al inicio de temporada, según admitía la propia Montes, quien incidía en que el gran problema «es la incertidumbre de cuánto dudará esta situación tan poco normal».

Tampoco es habitual el escenarios que los dueños de restaurantes se están encontrando en sus establecimientos. De momento, Mar Valera aseguraba que los negocios, muchos de ellos de autónomos con empleados, «estamos con miedo». También están sufriendo anulaciones de reservas de cenas o comidas de grupos; algunos de bautizos; y otros de celebraciones como cenas de hogueras o barracas. Así, pocos nuevos contratos se prevén; más bien están estudiando suspensiones temporales de empleo, según avanzaba Valera.

La patronal pide agilizar plazos

Desde la patronal CEV, el responsable de relaciones laborales, Arturo Cerveró, señalaba que en las próximas fechas empresas de distintos sectores empezarán a aplicar regulaciones temporales de empleo «por la bajada de la actividad, la rotura de la cadena de suministros o porque tengan trabajadores infectados por el coronavirus». Por ello, la CEV plantea al Gobierno agilizar el procedimiento de los ERE temporales (ERTE), acortar plazos y suspender la cuota a la Seguridad Social cuando no haya actividad, además de fomentar el teletrabajo en las pymes. Son propuestas debatidas con los sindicatos, según aseguró Cerveró. UGT y CC OO se mostraron cautos, aunque advirtieron de que no van a permitir que los ERE «se aprovechen para despedir a trabajadores», coincidían Yaissel Sánchez, de UGT y Daniel Patiño, de CC OO.

BBVA activa una línea de crédito de hasta 25.000 millones para pymes y autónomos

BBVA ha activado una línea de crédito inmediato para pymes y autónomos en España de hasta 25.000 millones para ayudarles a mitigar el impacto del coronavirus, según informó ayer la entidad.

El protocolo de ayuda para este colectivo empresarial, directamente afectado por las consecuencias de la expansión del Covid-19, también implica un refuerzo de las capacidades digitales del banco para posibilitar sus gestiones sin desplazamientos, pese a que las oficinas de BBVA permanecen totalmente operativas.

El refuerzo digital tratará también de evitar disrupciones en el servicio, al tiempo que la liquidez inmediata ayudará a gestionar el impacto del coronavirus en los negocios. BBVA recordó que todos sus equipos y gestores continúan monitorizando la situación para ofrecer en todo momento ayuda y adoptar las medidas que sean necesarias. BBVA es consciente del impacto que el contagio del coronavirus está teniendo sobre pymes y autónomos, por lo que quiere estar aún más cerca de este colectivo en estos momentos.

El Banco Sabadell recomienda a sus accionistas que no acudan a su junta

El consejo de administración del Sabadell, en una reunión extraordinaria celebrada ayer, acordó recomendar a sus accionistas que no acudan a la próxima junta general, que se celebrará el próximo día 26 en el Auditorio de la Diputación de Alicante, para minimizar los riesgos de contagio ante la expansión del coronavirus Covid-19. Así lo señaló la propia entidad en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que la semana pasada ya advirtiera de que estaba evaluando adaptar el formato del encuentro. El banco apunta que, tras analizar la situación y siguiendo las consideraciones de la propia CNMV, considera que «la mejor forma de garantizar que los accionistas puedan ejercer los derechos que les corresponden, con plena garantía para su salud y la de los demás, es recomendar responsablemente que no asistan a la Junta General». En su lugar, el banco aconseja seguir el evento a través de la retransmisión que se realizará a través de su web y aplicación móvil, y delegar el voto. d. navarro