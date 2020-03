El último plazo de las fallas, sin cobrar

Un trabajo en el aire. Los talleres de la veintena de artistas foguerers contratados para plantar fallas en València, Burriana, Benidorm y otras localidades están a rebosar de material destinado a la plantà suspendida por el coronavirus. Los alicantinos, que iban a construir más de medio centenar de fallas, han anulado los camiones a los transportistas y no verán por ahora el último plazo del dinero pactado, que se abona una vez que los monumentos están en la calle.

El dinero que dejarán de cobrar con la suspensión de las Fallas es la mayor preocupación de los artistas alicantinos junto al trastorno que les supone tener los talleres llenos de los materiales y ninots que iban a plantar en València y en otras localidades, que tienen que desalojar para iniciar la construcción de las hogueras que plantarán en Alicante en junio. Más calmados tras conocer que València habilitará un espacio en un pabellón ferial para acoger los monumentos y que el propio Consell y el Ayuntamiento de Alicante facilitarán el almacenaje en Ciudad de la Luz, lo siguiente es el dinero. La suspensión de las fiestas josefinas supone que dejan de cobrar el último plazo por contrato, que es el que se abona a los artistas cuando el monumento está en la calle y que suele ser el más fuerte. Aunque todos esperan que las Fallas se planten en otra fecha y están llegando a acuerdos particulares con las comisiones, de hecho algunas ya les han ofrecido la renovación para 2021, ahora mismo se quedan sin esa cantidad prevista.

Pedro Espadero, artista que construirá la próxima Hoguera Oficial en Alicante, tiene su taller hasta arriba de materiales de las cinco fallas que iba a plantar. En su caso, le queda pendiente de cobrar un 20% del dinero, entre 8.000 y 10.000 euros. «El último plazo de la falla es muy importante para nosotros porque suele coincidir con el beneficio nuestro. Si la falla no está plantada, no nos lo abonan». Aún así, Espadero señaló que los más perjudicados son los que ya han plantado, que tendrán que «romper» las piezas ya clavadas.

Otro artista, José Francisco Gómez Fonseca, se queda con 11 fallas, de ellas tres infantiles, sin plantar. En su caso, sí puede almacenar los materiales en otras naves pero afirma que el aplazamiento de las Fallas a otra fecha interferirá, sí o sí, con el trabajo para las Hogueras, al que se dedican en cuerpo y alma en cuanto pasa el día de San José. Fonseca anuló nada más conocerse la suspensión de las Fallas dos trailers y un camión de los que transporta fruta que había contratado para trasladar sus obras. En esto no pierden dinero porque los artistas acuerdan con los transportistas el aplazamiento de los camiones contratados hasta la fecha en que se celebren las Fallas o para el próximo año. Además, han tenido que anular pensiones donde dormir y comidas ya contratadas. Otro artista al que se le han quedado colgadas varias fallas es Federico Molinero, con una en València y dos en Sagunto, una de ellas infantil. «Teníamos todo contratado, hoteles, camiones, aparte de que hasta que no finalice la plantà no cobramos parte del trabajo. Se nos retrasa todo y afrontaremos los gastos como podamos. Esto se debería haber decidido un poco antes». En su caso, tiene pendientes de cobro 5.000 ?.