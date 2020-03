El PSOE propone un Presupuesto alternativo que crece en más de 8,5 millones

El grupo municipal socialista ha presentado109 enmiendas, de ellas 108 parciales y una a la totalidad, al Presupuesto de 2020 del Ayuntamiento de Alicante mediante las que propone elevar las cuentas en más de 8,5 millones, así como no rebajar el IBI y amortizar la deuda de 3,3 millones de euros en este ejercicio para tener mayor margen financiero.

De prosperar la enmienda a la totalidad, el PSOE pide que se ponga en marcha la elaboración de un nuevo presupuesto elaborado con partidas en distintos capítulos que ascienden a 8.588.387,70 millones. "De aceptarse nuestra propuesta, el PSOE estaría dispuesto a apoyar unas nuevas cuentas municipales si se aumentaran con esos 8,5 millones", ha señalado el portavoz del grupo municipal, Francesc Sanguino.

La propuesta socialista eleva el presupuesto de ingresos y gastos consolidado para el 2020 a 275.061.555,35 euros, que supone un incremento del 3,64% respecto a este ejercicio. A su vez, el incremento en la disposición de gasto respecto al ejercicio anterior, incrementada por el equipo de gobierno tan solo 1,65%, pasa a ser de un total del 6,24% con un total de 12.029.313.16 euros de incremento en la disposición de gasto sobre el presupuesto actual planteado por el bipartito para el ejercicio 2020.

Para el grupo municipal socialista, las graves deficiencias que sufre la ciudad de Alicante en servicios públicos (limpieza, centros sociales, transporte, sanidad, servicios de atención a las personas, etc-), no son atendidas como necesita la ciudadanía. "No se vislumbran avances en cohesión social en nuestra ciudad ni se percibe un enfoque muy poco proactivo en el plano del desarrollo del tejido empresarial y del empleo de calidad en la ciudad", opina Sanguino.

Según el portavoz, las cuentas municipales presentadas por el alcalde, el popular Luis Barcala, "ni exponen una estrategia coherente que aborde el progreso económico y social de la ciudad, ni cuestiona principios doctrinarios incompatibles con disponer de medios financieros suficientes para abordar, o al menos poner las bases, para la mejora del nivel y calidad de vida de las personas que viven y trabajan en la ciudad".

Opina el PSOE que la insistencia en la rebaja lineal del Impuesto de Bienes Inmuebles, lo que produce una merma estimada en cerca de 4,5 millones de euros, no introduce el pago del IBI ni del ICIO a inmuebles cuyo uso no contempla actividades ligadas a prácticas religiosas, aunque la propiedad tenga como titulares a órdenes religiosas y a la Iglesia cuya recaudación se estima en 800.000 euros. Así mismo, desde el grupo municipal socialista se considera que, tras la importante amortización de deuda del Ayuntamiento producida en los últimos años, es momento de mantener el endeudamiento (ahora a niveles muy reducidos) y disponer de los recursos previstos para amortizar deuda en el ejercicio 2020, generando margen financiero para atender necesidades de las personas y de la ciudad.

El grupo municipal socialista propone también paralizar temporalmente en este ejercicio de 2020 la amortización prevista en el presupuesto de la deuda financiera por importe de 3,3 millones de euros, ya que después de la reducción drástica producida tras la realizada para salir del plan de ajuste, debe asignarse, en nuestra opinión, a financiar programas e inversiones en la ciudad.

Desde el PSOE se propone un presupuesto más expansivo, que permita abordar las carencias apuntadas y contribuir a mejorar los servicios públicos, la implantación de empresas, el emprendimiento y el empleo de calidad, al amparo del desarrollo del Distrito Digital en Alicante.

Según los socialistas, el equipo de gobierno municipal ha obviado en sus presupuestos posibilidades de financiación de otras administraciones públicas mediante convenios que sí se contemplaban en ejercicios anteriores. "La merma de recursos por esta falta de gestión y de trabajo para obtenerlos los estimamos en 3.440.925,46 euros. Tampoco hacen nada por convencer a la Diputación Provincial de Alicante en favor de la participación en el Fondo de Cooperación Municipal, auspiciado por la Generalitat Valenciana", señalan.