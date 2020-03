El PSOE alerta de que el Ayuntamiento podría perder la estación de autobuses

El grupo municipal socialista alerta de que el Ayuntamiento podría perder la estación de autobuses el próximo 30 de junio. El PSOE explica que solicitó a la Autoridad Portuaria un informe sobre el estado de la concesión de la Estación de Autobuses. El Puerto ha contestado al grupo socialista que en 2016 se firmó una adenda con el fin de extender la actual concesión hasta 2019, con una última prórroga hasta el 30 de junio de 2020.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Transportes, Manuel Villar, ha tratado de restar trascendencia al tema al apuntar que lleva meses negociando con el puerto la renovación de la concesión del espacio donde se ubica la estación de autobuses, con un permiso provisional. El optimismo de Villar choca con la propia Ley de Puertos, según la cual ya no queda otra opción que la solicitud de una concesión y los plazos corren en contra del Ayuntamiento, pues debe solicitarlo al Consejo, que éste lo estudie y lo apruebe antes de junio.

Según el PSOE, conforme al artículo 82 de Ley de Puertos del Estado, no procede prórroga adicional. De conformidad con la legislación portuaria vigente se puede tramitar una nueva concesión administrativa en el marco de un nuevo convenio y con nuevas condiciones económicas, al haber superado la fecha de vigor del convenio actual el pasado 31 de diciembre.

"Consultado el expediente que obra en el Ayuntamiento, vemos que el Partido Popular no ha realizado ninguna gestión desde hace seis meses con el Puerto para no perder las condiciones actuales de la concesión. El 18 de octubre de 2019 el alcalde Barcala firmó la última prórroga posible, cuando en realidad debería haber tenido preparado un nuevo convenio para no consumir la última prórroga y no llegar a esta situación. En año y medio tres de los concejales populares, María Dolores Padilla, Mari Carmen de España y Manuel Villar, han sido incapaces de formular un convenio para no perder la estación de autobuses".

Las consecuencias, según el PSOE, son las siguientes:

1) "La Autoridad Portuaria no tiene noticia desde hace seis meses del interés del Ayuntamiento por firmar un nuevo convenio para mantener la Estación de Autobuses, por lo que es libre hasta el 30 de junio de aceptar otras propuestas de convenio que le lleguen. Entendemos que, dado el interés de diversas mercantiles por los terrenos del puerto, esto ya habrá sucedido. Eso supondría que el Ayuntamiento tendría que desalojar la Estación de Autobuses, buscar un terreno nuevo y construir una nueva estación a partir del 30 de junio de 2020. Si eso llegara suceder, no hay ninguna inversión consignada para la construcción de una nueva estación ni terrenos previstos".

2) "Si la Autoridad Portuaria rechazara otras posibles ofertas y firmara un nuevo convenio con el Ayuntamiento, según la fórmula ofrecida por la Autoridad Portuaria, un nuevo convenio supondrá por Ley un aumento de la tasa que puede ascender hasta el triple. Es decir, de 70.000 euros pasaríamos a 210.000 euros".

3) "Este aumento de la tasa no está contemplado en el proyecto de presupuestos (por olvido u omisión), por lo que afectará a la partida de Transporte Público de manera indefectible y supondrá una aminoración de otras partidas. Nos parece absolutamente irresponsable la falta de gobierno de Luis Barcala en su año de alcaldía en solitario y que ello nos suponga un incremento del gasto en la Estación de Autobuses de hasta 140.000 euros".

4) "El contrato con las líneas de autobuses también queda extinto en agosto de 2020, por lo que se tendrá que negociar un nuevo contrato con ellas. Entendemos que el Ayuntamiento cargará el nuevo costo de alquiler de la Estación a las líneas de autobuses con el fin de que no lo paguemos todos los ciudadanos, por lo que las líneas de autobuses pagarán más por trabajar en la estación".

5) Si eso es así, finalmente todos los usuarios de autobuses se verán con un aumento del precio de sus billetes y "serán los últimos perjudicados de la dejación de gobierno de Luis Barcala".

El PSOE denuncia que "la ausencia de gobierno del Partido Popular durante estos casi dos años y la del bipartito durante estos nueve meses está causando un constante perjuicio a las empresas, a los usuarios y a toda la ciudadanía. La falta de determinación de Luis Barcala, su falta de toma de decisiones a tiempo nos está costando cientos de miles de euros a todos los alicantinos, cual es el caso objetivo de la Estación de Autobuses", asegura el partido.

Según afirma este grupo municipal, no se puede permitir que servicios municipales tan importantes como éste, que sirve para desplazar a muchas personas en su trabajo y a recibir una parte considerable de visitantes por otro, se ponga en riesgo y nos lleve a un gasto mayor a partir del 30 de junio, un gasto que revertirá en cada ciudadano y en el turismo. "Lo que la ciudad gana gracias a la iniciativa y el emprendimiento de nuestras empresas y ciudadanos, Barcala lo va perdiendo con una pésima gestión de alcaldía y sin proyecto de ciudad alguno en casi dos años de inmovilidad, algo que es ya un clamor".

"Estoy convencido de que la Autoridad Portuaria ha tenido informado al gobierno de Barcala en todo momento de esta situación de inestabilidad transitoria, ha mostrado su total interés por solucionarla y colaborará al máximo con el Ayuntamiento por el bien de Alicante y de todos los visitantes que recibimos diariamente, pero también entendemos el derecho del Puerto a gestionar sus recursos, como le obliga el Estado, para la viabilidad del mismo. Esperemos que Alicante no pierda esta Estación de Autobuses por culpa de Barcala", concluyen los socialistas.