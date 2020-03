El tiempo en Alicante | La entrada de aire del Sáhara sube las máximas pero el sábado refrescará

La entrada de una bolsa de aire cálido del Sáhara va a provocar que hoy miércoles y mañana jueves la provincia vuelta a registrar temperaturas máximas más propias del mes de mayo y primero de junio que de finales del invierno, aunque esta estación está siendo la más calida desde que se tienen registros en la provincia de Alicante con una subida de tres grados más de media, según la Aemet.

Meteorología prevé que las máximas este miércoles y jueves ronden los 25 grados, lejos de los más de 30 que se esperan, por ejemplo, en Andalucía. No obstante va a hacer calor siguiendo así la tónica de febrero, mes en el que se llegaron a superar los 28 grados en Orihuela. No obstante, el fin de semana refresca y las máximas no superarán los 18/19 grados.

Temperatura media

Aemet prevé que la temperatura media en la Comunidad Valenciana suba hasta cinco grados a finales de siglo si no actúa ya en el control de la emisión de gases. Por el contrario, si se comienza a aplicar medidas contra el cambio climático se conseguiría estabilizar el crecimiento en torno a los dos grados.El invierno está siendo muy seco y con temperaturas más altas de lo normal tras un 2019 también "muy cálido", el décimo más caluroso desde 1941, y con lluvias que han sido pluviométricamente normales pero que han caído de forma más concentrada, como viene siendo lo habitual en la última década.