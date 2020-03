Compromís presenta 28 enmiendas al proyecto de Presupuestos Municipales de Alicante

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante ha presentado 28 enmiendas al proyecto de Presupuestos Municipales 2020. Se trata de modificaciones en diferentes partidas que incluyen aumento de inversiones en barrios, diferentes partidas de inversión social, construir una tercera escuela infantil y otras como iniciativas para afrontar la emergencia climática desde las instituciones.

"El equipo de gobierno está instalado en el no negociar los presupuestos con nosotros, no hay espacio para el diálogo una vez se ha llegado ya a la fase de enmiendas. Ni quieren explicar, ni dialogar, ni negociar y por eso tampoco se ha convocado el Consejo Social de la Ciudad ni a las Juntas de Distrito para explicar los principales ejes del Presupuesto", ha denunciado Natxo Bellido, portavoz de Compromís.

En esa línea Bellido ha insistido en que las propuestas de Compromís responden muchas veces a demandas de los vecinos y vecinas de la ciudad, como son la construcción de nuevos centros comunitarios para Benalúa, Colonia Requena y Pau 2. Pero que también se incluyen proyectos como la construcción de una tercera Escuela Infantil Municipal, paliar el recorte del área de Cooperación Internacional, diferentes partidas con un euro para que se puedan asumir a través de modificaciones de créditos actuaciones como la obra del centro sociocomunitario de San Gabriel, adquisición del cine Ideal, rehabilitación del Panteón de los Guijarro en el Palamó, rehabilitación del centro de Interpretación de la Memoria, desmontaje del recinto taurino de El Moralet, pasos provisionales para la zona del futuro Parque Central.

Pero desde Compromís también han incluido en estas enmiendas sobre gestión de los residuos como el proyecto de construcción de la planta de Biorresiduos, eliminando el regalo en tiempo de descuento a Ortiz de dos millones más para la limpieza o la recuperación de los puntos de compostaje y expansión del contenedor de orgánico. "Para nosotros es clave la adaptación de la ciudad a las políticas sobre emergencia climática que se aprobaron en el pleno de septiembre a instancias de Compromís", ha explicado Bellido.

En cuanto a otros aspectos, Compromís ha propuesto adecentar la zona verde del espacio que ocupaba el antiguo camping Bahía en la Playa de la Almadraba, aumentar campañas de promoción del valenciano, recuperar el último tranvía de Alicante tal y como se aprobó en una declaración institucional en el Pleno, eliminar la recuperada figura de los alcaldes pedáneos, "que nos recuerdan a formas de participación más típicas del castedismo", o la eliminación de las partidas del museo taurino para destinarlas al mantenimiento de recursos de Memoria Histórica.

"Incluimos también medidas como la elaboración de un plan de Juventud, subvenciones a asociaciones de protección animal, medidas para favorecer la accesibilidad, abrir partidas para la construcción de una biblioteca central y salas de estudios, aumentar el fondo para proyectos de inclusión social a través del deporte base", ha añadido Bellido.

"En definitiva, estas enmiendas posibilitan mejorar un proyecto de presupuestos de trámite, triste, carente de ambición y de modelo de ciudad, pero en ningún caso suplen la falta de negociación que estamos recriminando al bipartito de derechas. Barcala está instalado en el no y así es imposible llegar a acuerdos positivos para la ciudad. Si cambia de opinión ya tiene desde el viernes nuestro documento base de negociación presupuestaria, con las 60 aportaciones por valor de 23 millones de euros donde están recogidas muchas cuestiones en áreas como personal o comercio o dinamización económica y empleo que no han podido incorporarse a las enmiendas debido al escaso margen de cambios que permiten la realización de enmiendas parciales", ha insistido Bellido

Desde la coalición han añadido que "la cerrazón al diálogo del alcalde impide que Compromís pueda apoyar unos presupuestos terribles, que no gustan a nadie, que no han sido presentados a la ciudadanía, ni a los órganos de participación municipal, y sobre los que no se ha abierto un espacio de diálogo y negociación, más allá de sus conversaciones con la extrema derecha".