Ryanair sólo volará a Milán desde Alicante los fines de semana hasta el 8 de abril

Ryanair llevará a cabo nuevos recortes en su programación de vuelos hacia, desde y dentro de Italia en respuesta al "bloqueo" anunciado durante el fin de semana por parte del Gobierno italiano en los viajes hacia y desde la zona naranja del norte del país. Esto se suma a las restricciones de otros países de la UE como Eslovaquia, República Checa, Hungría, Malta y Rumanía que limitan los vuelos hacia y desde el norte de Italia con efecto inmediato. En Alicante la reducción de vuelos afecta a las conexiones con los aeropuertos de Bérgamo y Milán, que se reducen a los fines de semana hasta el 8 de abril. Las restricciones no afectan a los vuelos con Roma y Bolonia.

Desde la próxima madrugada y hasta las 24 horas del miércoles 8 de abril, Ryanair suspenderá todos los vuelos domésticos en Italia hacia y desde Milán- Bérgamo, Milán-Malpensa, Parma y Treviso. Y desde el jueves la compañía contará con una programación muy reducida de vuelos internacionales desde y hacia Milán-Bérgamo, Milán-Malpensa, Venecia, Parma, Rímini y Treviso, que sólo operarán los viernes, sábados, domingos y lunes.

Todas las rutas con frecuencias diarias múltiples (por ejemplo, de Londres Stansted a Milán-Malpensa) se limitarán a 1 vuelo diario durante cada uno de estos 4 días (viernes, sábados, domingos y lunes). Si bien el tráfico de entrada a la zona de Italia septentrional ha registrado un gran número de "no shows" durante esta última semana, también hay muchos miles de visitantes no italianos que actualmente se encuentran en la región de Lombardía y tienen previsto regresar a sus hogares, y Ryanair debe seguir aplicando este horario restringido de 4 días a/desde el norte de Italia para repatriar a estos ciudadanos no italianos.

La compañía cumple así las directrices recomendadas por la OMS, e Italia y las prohibiciones a la hora de viajar. La situación evoluciona a diario y todos los pasajeros de los vuelos afectados por las prohibiciones o cancelaciones de viajes reciben correos electrónicos donde se les mantiene informados y se les ofrece la posibilidad de cambiar el vuelo, recibir un reembolso completo o créditos de viaje.

Ryanair transmite sus "sinceras disculpas a todos los clientes que se han visto afectados por los cambios de horario, derivados de las restricciones de los gobiernos nacionales en respuesta al bloqueo impuesto por el gobierno italiano con aquellos viajes que no sean esenciales hacia y desde el norte de Italia. Todos los pasajeros afectados han recibido avisos por correo electrónico de estas cancelaciones/cambios de vuelo. Si los pasajeros no han recibido un correo electrónico, entonces pueden esperar que sus vuelos operen según la programación original"