El miedo al coronavirus provoca una caída del 10% en las reservas hoteleras y afecta al Imserso

La crisis de ventas y ocupación que ha provocado la alarma por la extensión del coronavirus en Europa durante las últimas dos semanas se traduce, de momento, en una caída de la reservas en torno al 10% de cara al puente de Semana Santa y el verano, en relación a las ventas que se habían producido en esta fechas durante 2019 para la temporada alta del año pasado. Las dos patronales hoteleras (Hosbec y Asociación Provincial de Hoteles de Alicante) coinciden en ese descenso, pero los hoteleros también prevén que en un par de semanas, si las noticias que llegan sobre el Covid-19 mejoran, el efecto negativo que ha tenido la epidemia en el sector se diluya y se recupere el ritmo de ventas.

Al margen de las reservas, también se detecta un descenso en la ocupación hotelera, por la suspensión de congresos y también en el mercado vacacional y, en concreto, en los grupos del Imserso, aunque leve. Se trata de un cliente muy sensible cuya cancelación de vacaciones, además, tampoco tiene mucha penalización, además el precio de los viajes no es excesivo para un colectivo muy sensible en todo lo referente a la salud.

En cuanto al sector emisor de turistas, Miguel Jiménez, presidente de la Federación de Agencias de Viajes de la Comunidad Valenciana, sí que ha observado un incremento en la contratación de seguros de cancelación y también un aumento de la compra de viajes al Caribe, en concreto a la República Dominicana y la Rivera Maya mejicana. «En general, nosotros somos los primeros en recomendar las suscripción de seguros de cancelación. Sí hemos notado que ha aumentado la contratación de la póliza, porque tampoco supone un gran sobrecoste adicional. Por ejemplo, para un viaje de unos 1.500 euros el precio está en torno a los diez euros».

Seguros que cubren la cancelación del viajes si se cae enfermo. Otra cuestión es el miedo. Es decir, que el cliente decida no viajar. Algunos turoperadores llevan incorporados los seguros de oficio y algunos como TUI ofrecen devolver el importe del viaje. «Como en todo, existen muchos tipos de seguros pero también de precios. Hay uno de libre desestimiento que permite la cancelación por cualquier motivo pero también es más caro. Si el normal cuesta 10 euros, éste puede rondar los cien euros», subrayó Jiménez.

Promoción

Turismo prepara una campaña en redes sociales en la que se volcará para destacar que la Costa Blanca es un destino seguro desde el punto de vista sanitario y que los turistas pueden seguir pasando aquí sus vacaciones con la seguridad de que todo está controlado. En los últimos días han recibido noticias esperanzadoras surgidas de los mismos tabloides británicos, atentos a destacar cualquier suceso negativo en España, pero que esta vez no sólo no han aprovechado la circunstancia sino que el debate abierto se centra en recomendar a los turistas que sigan contratando vacaciones.