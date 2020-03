Marea por la igualdad

Clamor por una equidad plena en el terreno laboral.

Una marea violeta recorrió ayer las calles de las principales ciudades de la provincia con motivo del Día Internacional de la Mujer para exigir la desaparición de todas las actitudes machistas que siguen produciéndose en el día a día y reivindicar una igualdad real en la sociedad. Miles de personas participaron en las manifestaciones del 8M que se llevaron a cabo en Alicante y otras localidades, en las que se recordó, entre otros, la lucha de las pioneras en la defensa de los derechos de la mujer y se incidió en cuestiones como la violencia machista, la brecha salarial o los ataques a la libertad sexual.

La de Alicante fue una manifestación especialmente numerosa, hasta el punto de que la organización habló de 50.000 asistentes. Al margen de cifras, en cualquier caso, hubo un momento en que la marcha, que había salido del inicio de la avenida de Maisonnave, ocupaba todo el recorrido de las avenidas de Alfonso el Sabio y la Estación, lo que evidenciaba que era multitudinaria. Mujeres y hombres de todas las edades tomaron parte en esta movilización, que reivindicaba el «Feminismo para la transformación social» como mensaje de la pancarta de cabecera.

No faltó el cántico de lemas, como «No son arrebatos, son asesinatos», «Mujer, si no luchas, nadie te escucha», «No estamos todas, nos faltan las ausentes» o, adaptando el ritmo de una conocida canción, «Que nos detengan, que somos feministas, malvadas abortistas, y no nos pueden controlar». También se pudieron ver carteles como «No estamos todas, faltan las asesinadas», o «Ni una más ni una menos, vivas y libres nos queremos». La creatividad se dejó ver en algunos de los alegatos, e incluso en forma de ingeniosos disfraces, como los que lucían tres jóvenes caracterizados como embalajes de una conocida muñeca representando a Frida Kahlo, Marie Curie y Juana de Arco, captando la atención de muchos de los presentes.

La cita, organizada por la Plataforma Feminista de Alicante y respaldada por diferentes colectivos sociales, sindicatos mayoritarios y partidos políticos de izquierda, finalizó en la Explanada con la lectura de un manifiesto, leído de manera alternativa por varias mujeres. En él se hizo hincapié en la necesidad de erradicar los comportamientos machistas de la sociedad y en la defensa de las libertades individuales y los derechos civiles. Además, se condenó la explotación sexual, la «mercantilización de la maternidad» por los vientres de alquiler y el empeño de «las fuerzas políticas más reaccionarias» en derogar la Ley contra la Violencia de Género o la del aborto.

Por la tarde se celebró otra manifestación, convocada también por diferentes sindicatos y organizaciones feministas y estudiantiles, a la que asistieron unas 1.000 personas, informa Belén García. Entre otros aspectos, se denunció que la igualdad actual «es una falsedad», y que «las familias monomarentales también son reales en España». También se demandaron «jubilaciones dignas», en alusión a las mujeres que han trabajado sin poder llegar a cotizar.

En Elche también se celebraron sendas marchas a la que asistieron algunos miles de personas, en las que se corearon argumentos como «Si eres mujer y puedes disponer de tu propio salario, agradecérselo a una feminista» o «la profe luchando también está enseñando», informa J. R. Esquinas. Entre los participantes se encontraban miembros de plataformas sociales de la ciudad, de los sindicatos UGT y CC OO y miembros de la corporación municipal.

Destacaba la presencia de personas jóvenes, y numerosos carteles con la imagen de Frida Kahlo o referencias a la serie «El cuento de la criada» como rechazo a la prostitución o los vientres de alquiler. También había adolescentes que denunciaban que en la actualidad siguen produciéndose conductas machistas: «Nos siguen tocando el culo en las discotecas y nos dicen que no volvamos solas a casas, y eso tiene que cambiar». A la manifestación vespertina acudieron también, sobre todo, jóvenes.

En Orihuela, centenares de personas secundaron la marcha «Por mil motivos», para reivindicar la igualdad y los derechos sexuales, informa M. J. Escobedo. A ritmo de batucada y con pancartas como «Con nuestros derechos no se negocia», «En el trabajo y en la sociedad: igualdad y corresponsabilidad» o «Contra el patriarcado, el capitalismo y el feminicidio», a la cita acudieron mujeres y hombres de todas la edades -entre ellos el alcalde oriolano, Emilio Bascuñana-, hasta la Glorieta de Gabriel Miró, donde se leyó un manifiesto.

En Alcoy, alrededor de 1.500 personas se concentraron en la plaza de España para la lectura de un manifiesto por el 8M y después recorrer el centro de la ciudad, informa N. Simón. A la cita acudieron miembros de diversos colectivos ciudadanos.

Boicot a la marcha de Alicante lanzando agua desde un balcón

Un hombre boicoteó la manifestación de Alicante lanzando agua y botellas desde un balcón de la avenida de Maisonnave e increpando a las participantes que portaban la pancarta de cabecera. El individuo hizo además gestos ofensivos hacia la manifestación, siendo recriminado al grito de «cobarde». La marcha estuvo parada durante unos minutos, hasta que agentes de la Policía Nacional entraron en el edificio. La movilización continuó después sin más incidentes.