Barcala reivindica la colaboración política para atraer a Alicante empresas tecnológicas

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha reivindicado la colaboración entre administraciones públicas de diferente color político para impulsar la captación de empresas de base tecnológica para la capital alicantina, en alusión a la Generalitat Valenciana, con el consolidado Distrito Digital, la Diputación de Alicante, con el embrión del proyecto de Hub de Inteligencia Digital, y el Ayuntamiento de Alicante, que reivindica su espacio con la marca Alicante Futura. "No se trata de quién mande, sino de que cada uno haga lo que le corresponde en coordinación con las demás partes por un bien común. Que todos rememos juntos y en una misma dirección", ha señalado Barcala durante su intervención en el desayuno informativo de Nueva Economía Forum, presentado por el secretario general del PP, Teodoro García Egea.

Ese guiño ha sido la única mano tendida de Barcala a la Generalitat en su "presentación" en Madrid. En su discurso, el alcalde de Alicante ha sido crítico y reivindicativo tanto con el Gobierno autonómico, liderado por el socialista Ximo Puig, como también con el Ejecutivo central, encabezado por el también socialista Pedro Sánchez. Entre los asistentes a la cita, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el senador y expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra; el exministro José Manuel García-Margallo, además de parte de la Junta Directiva Nacional del PP. Desde la provincia, para arropar a Barcala, han acudido al desayuno informativo el presidente de la Diputación, Carlos Mazón; el alcalde de Benidorm, Toni Francés; el senador y portavoz del PP en Elche, Pablo Ruz, junto a ediles del Ayuntamiento de Alicante (todos del PP), además de destacados representantes del mundo empresarial.

En su discurso, Barcala ha reclamado más implicación del Botànic para que la Ocean Race siga manteniendo su salida desde el puerto de Alicante, más firmeza en la defensa del trasvase Tajo-Segura, más inversión para la construcción de los colegios y centros de salud que reivindica la ciudad, además de reprochar la política fiscal de la izquierda. "Lo cierto es que el Gobierno autonómico del PSOE, Podemos y Compromís no ha construido un solo centro público en nuestra ciudad. Ideología les sobra, pero lo que son hechos les faltan", ha criticado el alcalde alicantino, quien ha centrado su mensaje también en el turismo y la política fiscal que divide al Consell de Puig: "La famosa tasa turística no nos gusta porque es una amenaza para el sector en la Comunidad Valenciana. Una parte del gobierno valenciano [en alusión directa a Unidas Podemos] presiona para implantarla, y estamos preocupados, porque de aplicarse tendría consecuencias nefastas para nuestra ciudad y nuestra provincia, que no olvidemos que es líder del mercado turístico en la Comunidad. Veremos -ha proseguido Barcala- si el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, acaba cayendo en la tentación. Confío en que no, pero mucho me temo que el virus de la voracidad recaudatoria del Gobierno de Sánchez e Iglesias acabará extendiéndose al resto de comunidades gobernadas por los socialistas". También ha censurado "los vientos federalistas o nacionalistas que tanto contaminan la convivencia".

Además, Barcala ha reclamado que Puig lidere en Madrid, ante el Gobierno de Pedro Sánchez, la lucha para acabar con la infrafinanciación que sufre la Comunidad y, por extensión, la ciudad de Alicante: "No queremos que la izquierda valenciana nos suba los impuestos para compensar la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Queremos que el presidente Puig defienda a su Comunidad antes que al presidente Sánchez. Eso es lo que deberíamos esperar de él, y que no renuncie a su obligación de exigir una financiación justa".

También, en su mensaje directo a la Generalitat, Barcala ha hablado de pasada sobre el valenciano, otra bandera política del PP: "Como alcalde, siempre defenderé que Alicante sea una ciudad abierta donde las familias puedan elegir el colegio para sus hijos y la lengua valenciana no sea una imposición en la educación y en la administración pública como están haciendo para llevarnos al modelo catalán". Eso sí, en el turno de preguntas, ha reivindicado la suerte que tiene Alicante de disponer de dos idiomas oficiales.

Al margen de situar la mirada en Valencia y Madrid, Barcala también ha hablado del gobierno municipal de Alicante, poniendo en valor el pacto firmado en junio de 2019 con Ciudadanos y recurriendo de nuevo a la crítica por la herencia del tripartito de izquierdas. "El acuerdo con Cs es honesto y sincero. Un pacto sólido que, en definitiva, suma y funciona. Nos une una misma filosofía: anteponer el interés de nuestra ciudad y de los alicantinos por encima de cualquier otro interés personal o partidista", ha señalado Barcala, en ausencia de compañeros de gobierno de Ciudadanos. Sí se ha dejado ver entre los invitados el diputado nacional de Vox Manuel Mestre.

En referencia a gobiernos de izquierdas, aunque sin concretar, Barcala ha señalado que en su ejecutivo local apuestan por "el diálogo; frente a la disputa, la cooperación; y frente al sectarismo, la tolerancia". Respecto al tripartito en concreto, Barcala ha subrayado que a su llegada a la Alcaldía, en abril de 2018, se marcó tres objetivos: "Devolver la tranquilidad y la sensatez al Ayuntamiento, poner de nuevo en marcha la maquinaria municipal paralizada por el caos del gobierno anterior de izquierdas de mi ciudad y definir una estrategia de futuro porque era esencial que Alicante supiera hacia donde debía caminar".

En esa supuesta estrategia de futuro, el alcalde de Alicante ha hablado del proyecto de finalización de la obra del Acceso Sur, del reto que supone la Edusi de las Cigarreras y de su idea de construir un Palacio de Congresos en Alicante. "La ciudad lo necesita porque está dejando de acoger decenas de grandes congresos cada año, debido a esta carencia de recintos de gran capacidad. Ese es uno de los objetivos de mi mandato y vamos a hacer todo lo posible para lograrlo", ha apuntado como uno de los retos de futuro.

Hablando de sus casi dos años al frente de la Alcaldía, Barcala ha presumido de cancelar el Plan de Ajuste, de bajar impuestos, de aprobar Presupuestos en minoría y de asfaltar calles, renovar parques y jardines, además de pagar casi en tiempo y forma a los proveedores. "Y seguiremos con estos ajustes impositivos si la economía lo permite", ha avanzado sin mayor concreción.

Pasando de puntillas por la Agenda 2030, "leitmotiv" de la conferencia en un céntrico hotel de Madrid, Barcala ha respondido a preguntas sobre el Coronavirus ("hay que estar en alerta, pero no en alarma", sobre el proyecto de noria en Madrid ("lo que no quiera Ribó [alcalde de València], lo queremos, pero se nos adelantó Almeida [alcalde de Madrid]"), y las similitudes entre Madrid y Alicante, en alusión a que ambos ayuntamientos pasaron de un gobierno de izquierdas a uno compartido por PP y Cs.