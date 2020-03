Más de 2.000 árboles y arbustos autóctonos se han plantado en el Monte Orgegia

El pasado sábado 7 de Marzo, se llevó a cabo la VI Reforestación y Limpieza Ambiental "Alicante Renace 2020", organizado por la Asociación "Enamorados de Alicante" , con el apoyo Institucional del Ayuntamiento de Alicante desde la Concejalía de Medio Ambiente. Daniel Aguilar fundador del proyecto ha informado que "más de 850 personas han venido a vivir la vida con Alicante Renace". Se han plantado más de 2.000 especies de árboles y arbustos autóctonas como el Pino Halepensis o el Algarrobo; además de 2.500 bellotas; las personas tenían además la posibilidad de ponerle su nombre a cada árbol. Mientras que la "Limpieza Ambiental" que han realizado los participantes posteriormente a la reforestación, ha conseguido recoger 500 kilos de basura, que será reciclada por el Ayuntamiento de Alicante.

Daniel Aguilar ha explicado "la importancia de poner en valor todos los espacios naturales de nuestra provincia, no sólo los forestales que ya cuentan con leyes de protección; sino los urbanos; que carecen de leyes que los protejan; asegura que la provincia se encuentra en déficit de número de árboles año tras año debido a la construcción y deforestación natural. El número de árboles plantados en la provincia con las distintas jornadas de reforestación privadas e institucionales no son suficientes", además cree "que es muy positivo que cada vez existan más personas que quieren involucrarse en este tipo de eventos, eso demuestra que empieza un gran cambio en la mentalidad de sensibilización con el entorno natural, ya que es el camino que debemos seguir por todos"; asegura que "nuestro compromiso de seguir trabajando en la Localidad de Alicante seguirá, gracias al cuidado que el Ayuntamiento destina por medio de Aguas de Alicante a la instalación de riego por goteo durante mínimo 2 años a estos plantones, asegurándose así su desarrollo" así mismo ha agradecido a las más de 850 personas y colectivos como Grupo Scout Resurexion, La Gran Bellotada, Fridays for Futre Alicante, Club de Atletismo Apolana, Asociación de Vecinos de Villafranqueza, Asociación de amigos del valle de lAvaiol, Actuamos Alicante, Plataforma Maigmo, Apolana Alicante, foto Cine La Vila, CA La Nucía y Espart Alcant. Asi como el apoyo fundamental de empresas como Geamur, Mercalicante, Aguas de Alicante, Todo Trofeo, Grupo Brotons y Coca Cola.

Manuel Villar ha explicado, "el objetivo de apoyar a la Asociación Enamorados de Alicante, es por que realizan año tras año apuestas por el medio ambiente en nuestro municipio como esta reforestación, recuperando árboles y arbustos tradicionales en entornos protegidos como es el Monte Orgegia, fomentando la recuperación paisajística, contribuyendo a una reducción de CO2 y a mejorando la calidad del aire", además ha manifestado la importancia de "recuperar espacios medioambientales protegidos para ayudar a los ecosistemas a recuperar flora y fauna y convertirlos en grandes pulmones verdes para Alicante. Este es un trabajo en el que ha venido trabajando el Ayuntamiento en los últimos años recuperando montes como el Benacantil, el Tossal y también otros parajes como la Serra Grossa o, como es el caso, de Orgegia a través de diferentes proyectos municipales o con el apoyo a movimientos asociativos". Daniel Aguilar, fundador del proyecto Enamorados de Alicante, ha entregado además una placa de agradecimiento a Manuel Villar por su implicación y entrega por el Medio Ambiente en Alicante.

Durante la jornada, Enamorados de Alicante ha realizado diferentes exposiciones sobre el medio natural de la zona, explicando la diversidad del ecosistema; además de realizaran distintas demostraciones de construcción de nidos de aves y hoteles para insectos; así como ha ofrecido una ruta senderista circular de 4km para conocer el entorno del Monte Orgegia y su relevancia Medio Ambiental. La organización ha ofrecido para finalizar un catering de bebidas, montaditos y fruta gratuita para todos.