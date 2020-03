Poner el foco en la alopecia femenina

Proyecto. «Mujeres calvas» es el título del documental que comenzará a rodarse en los próximos meses para dar visibilidad a la alopecia femenina. La vecina de Elche, María Sánchez, ha participado en el corto para recaudar los fondos necesarios para este proyecto.

Un 15% de las mujeres sufren alopecia, un problema que siempre ha permanecido oculto. Un grupo de mujeres, entre ellas la vecina de Elche María Sánchez Sepulcre, quieren darle visibilidad y denunciar el estigma social que sufren. Y lo van a hacer a través del documental «Mujeres calvas», que comenzará a rodarse en entre abril y mayo a cargo de la periodista Sandra Ramón.

De manera previa, María Sánchez ha participado en un corto para recaudar a través del crowdfunding el dinero necesario para desarrollar este proyecto. Los 12.000 euros necesarios se han superado y ya van por 16.500. Sánchez espera que con este proyecto se de visibilidad y normalidad a la alopecia femenina. «La sociedad integra que el hombre puede quedarse calvo, pero en el caso de la mujer, el pelo y el pecho, son símbolos de feminidad, por eso es un problema que se oculta». En su caso los problemas comenzaron a los 17 años cuando se le cayó parte de una ceja «pero me volvió a crecer, así que no le di importancia». A los 26 años se le cayó el pelo de la zona de la nuca y a los 32 años, de eso hace siete, se quedó por completo calva, sin cejas ni pestañas y sin nada de pelo en el resto del cuerpo. Al principio luchó con su imagen y atravesó su propio duelo. «Me puse una peluca durante tres meses, pero me enteré que mi hija lloraba en el cole por eso y decidí quitármela». Entonces llegaron las miradas compasivas. «La gente me miraba con pena porque pensaban que tenía cáncer». Fue entonces cuando María Sánchez decidió liberarse, tatuándose un mandala en su cabeza con un mantra que reza: «Soy el cuerpo y el alma. Las dos cosas van unidas y si nada más importa, todo va bien». Esta profesora espera además que el documental sirva para poner de manifiesto la falta de escrúpulos de algunos supuestos profesionales «que te sacan mucho dinero por tratamientos que no sirven para nada, te queman la piel, y al final se te vuelve a caer el pelo». La causa de este problema aún sigue siendo un misterio para la ciencia, y aunque en España «no hay investigación, parece que en EE UU algo se va moviendo».