Ildefonso Hernández: «De nada sirve cancelar grandes eventos si la gente no cumple algo tan básico como lavarse las manos»

Ildefonso Hernández cree que las medidas de contención que se están adoptando son suficientes por el momento, aunque todo puede cambiar en cuestión de horas. Si de golpe aparecen muchos casos, Hernández es partidario de recurrir a otras medidas «para no estresar los servicios sanitarios».

Sanidad ha confirmado los primeros casos de coronavirus en la provincia de Alicante. ¿Cómo cambia esto la situación?

No ha cambiado nada sobre la situación nacional. Era esperable que de un momento a otro hubiera un caso en una provincia tan poblada y con las comunicaciones que tiene con el resto de España. Hay que seguir con las estrategias de contención.

¿Hay motivo para la alarma? ¿Es cierto que esto es como una gripe?

Lo que sabemos sobre el pronóstico es que, a medida que se tiene más información y más datos sobre el número de casos infectados, la letalidad suele ir bajando. En EE UU hay pocos casos y muchas muertes y esto es producto de que mucha gente no se hace la prueba porque no es gratuita y muchos casos pasan desapercibidos. Necesitamos ir teniendo más información, por eso hay que hablar con cautela sobre su letalidad. De momento, con lo que tenemos, es poco más alta que la gripe, pero hay que esperar porque en la gripe también hay casos que no se detectan. Otro factor para valorar es que mientras la gripe afecta a niños y adolescentes, en cambio el Covid-19 tiene un impacto bastante más reducido.

¿Cree adecuadas las medidas que se están adoptando?

Una cosa es tener precaución, y que eso se traduzca en medidas preventivas, y otra es la alarma que no se traduce en medidas concretas. Hay gente que no sigue las recomendaciones básicas, como lavarse las manos o taparse con pañuelos o la flexura del codo al toser. Porque hay cosas que no se pueden cancelar. La gente se traslada todos los días en transporte colectivo y eso no se puede evitar. Y de nada sirve hacerlo si no se adoptan unas normas básicas. La OMS ha dicho que el lavado de manos es la mayor medida de salud pública que se puede adoptar.

¿Pero se deberían cancelar grandes eventos o las clases en los colegios como está haciendo Italia?

De momento en España no creo que sea necesario. Pero lo digo con cautela, porque las cosas pueden cambiar de hoy para mañana. Hay que tener muchos elementos en cuenta para tomar medidas masivas. Las recomendaciones, además, son tiempodependientes. Lo que se hace ahora a lo mejor en 10 horas ya no es suficiente. Si hay un aumento grande de casos, a lo mejor sí que es recomendable tomar una medida de este tipo para no estresar los servicios sanitarios. Pero de momento el escenario es de contención. Tenemos unos servicios de salud pública muy entrenados que están tomando las medidas apropiadas a cada contexto.

¿Qué evolución seguirá la enfermedad en los próximos días?

Lo normal es que sigan subiendo los casos por nuestra sociedad tan urbana. Hay que ver si, como la gripe, vamos a llegar a un pico máximo de subida que después bajará. Eso es lo que esperamos y que ojalá pase pronto.

¿Llegará pronto la vacuna?

Sabemos que no. Se está trabajando con una rapidez inusitada para lo que conocemos. Hay equipos en todo el mundo que han empezado a trabajar desde que se saben las características genéticas del virus, pero hay unos pasos que no se pueden soslayar. Cualquier vacuna pasa una serie de fases ineludibles, porque se aplica en personas sanas y hay cuestiones de seguridad que son claves. No se pueden saltar los pasos establecidos por normativas internacionales. Una vez superados estos pasos, si se consigue algo efectivo, queda la fase de la fabricación. Hablamos de meses.

En China se han dado casos de pacientes ya curados que se han vuelto a infectar por el virus. ¿Esto es preocupante?

No, porque parece que estos episodios son debidos a problemas de los datos. Nos tenemos que acostumbrar a que las muestras fallan. Pasa en la clínica normal.

¿Nos tenemos que acostumbrar a que este tipo de epidemias sean cada vez más frecuente?

Desde que salió el Sars, que motivó que se actualizará el reglamento mundial, da la impresión de que hay una mayor frecuencia a la hora de que se declaren este tipo de cuestiones de importancia internacional. Algunos problemas de salud vienen porque no hay recursos para que la población tenga una alimentación que garantice un sistema inmunitario fuerte o el sistema sanitario no puede hacer frente a estas crisis. Desde el punto de vista de la gobernanza global hay que ver cómo nos integramos todos en un mundo global y que todo el mundo tenga recursos para afrontar los retos a los que nos enfrentamos. Porque cerrar las fronteras no sirve de nada.