Compromís y Vox mantienen su "no" al Presupuesto del bipartito de Alicante

El bipartito de Alicante tampoco podrá contar con el aval de Compromís y Vox para sacar adelante el Presupuesto municipal de 2020. Durante una hora de reunión los dos concejales de Vox en Alicante han puesto sobre la mesa de Alcaldía sus ya conocidas propuestas para incluir en el Presupuesto, donde destacan cambios en Cooperación, Inmigración y LGTBI, además de un impulso decisivo a la Concejalía de Familia. Al término del encuentro, el portavoz de los ultras, Mario Ortolá, ha asegurado que su formación sigue instalada en el "no" ya que no ha visto grandes avances por parte del bipartito. "No nos han asegurado incluir ninguna de nuestras peticiones. Tendremos que seguir negociando y formularemos todas nuestras propuestas vía enmienda. Todavía mantenemos el no", ha afirmado Ortolá.

Tras más de una hora de reunión, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha descartado un cambio en el signo del voto de su formación en un pleno previsto para después de San José: no prevén un apoyo explícito pero tampoco una abstención. El gobierno local necesita que algún grupo se abstenga para aprobar las cuentas de 2020.

Durante el encuentro en Alcaldía, que Bellido ha destacado que ha sido en tono "distendido", la coalición ha puesto sobre la mesa más de sesenta propuestas para incluir en las cuentas, que están valoradas en más de 23 millones de euros. Sin embargo, Barcala ha descartado que las cuentas puedan volver a Junta de Gobierno, lo que permitiría incluir cambios más notables en el documento. Sólo se podrán introducir modificaciones a través de las enmiendas, que deben presentarse antes del miércoles.

El jueves fue el turno para las reuniones con el PSOE, que apenas duró quince minutos y en la que Sanguino anunció una enmienda a la totalidad de devolución (no habrá presupuesto alternativo), y con Unidas Podemos, que puso sobre la mesa cuarenta propuestas centradas en la emergencia climática y social. Ambos portavoces, tanto Sanguino como Xavier López, subrayaron que se mantienen en el "no".