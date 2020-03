«Baboseo» y «ligoteo» producen malestar entre las estudiantes

? Las estudiantes encuestadas califican como «baboseo» el acoso verbal que dicen sufrir «con la excusa del ligoteo», especialmente durante el tiempo de ocio, lo que a su vez les produce «malestar», aunque en estos casos no lo relacionan con una sensación ni de miedo ni de inseguridad. Los expertos autores del primer informe sobre el machismo entre los estudiantes, insisten en que estas formas de proceder son en toda regla una «agresión» verbal, por lo que lamentan que las adolescentes no lo perciban así. Sostienen que al «haber sido educadas en ciertos tipos de violencia sutil», las adolescentes actuales acaban considerando el acoso verbal en general como una «normalidad festiva». Para tratar de reconducir estas acciones, desde el Consejo Escolar se recomienda a los centros educativos que lleven a cabo talleres y entrevistas con las familias, «para sensibilizar y concienciar a padres y madres de la importancia de transmitir roles y valores no diferenciados a sus hijos e hijas» También apuntan la necesidad de acciones formativas entre los padres para «desenmascarar las violencias machistas y las dependencias emocionales» de forma que las puedan detectar de inmediato.