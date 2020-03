Más de 250 compañeros del contagiado de San Vicente no acuden a clase

Preocupación en el Instituto María Blasco de San Vicente del Raspeig por el coronavirus. Más de 250 compañeros del joven contagiado en la localidad se quedaron ayer en sus casas y no acudieron a clase. Es decir una cuarta parte del alumnado por el temor a este virus. Una ausencia que podría ser hoy mayor, ya que hay convocada una huelga a partir de tercero de ESO desde hace una semana.

El menor contagiado, de segundo de Bachillerato, sigue aislado en su casa con síntomas son leves. Y desde la Corporación se quiso transmitir ayer un mensaje de tranquilidad, ya que el foco está «controlado», que «por el momento no existe riesgo de contagio» y que se hará lo que ordene Sanidad.

El director del IES, Domingo Castillo, explicó ayer que las clases se desarrollaron con normalidad y que la mayoría del alumnado había asistido, en torno a tres cuartas partes de los más de 1.000 jóvenes que estudian en este centro educativo.

El hecho de que haya exámenes estos días también dificulta las ausencias. Y por ello algunos padres y alumnos lamentaban que no se hubieran suspendido las clases hasta el lunes, dando así cuatro días de margen para valorar la situación del centro y si hay más contagios, algo que está a la espera de los resultados de varias pruebas que se han practicado al entorno del menor afectado.

El Ayuntamiento celebró en la mañana de ayer una reunión extraordinaria y urgente de portavoces tras confirmar la Conselleria el primer caso de coronavirus en el municipio. E informó en un comunicado después del encuentro que «el primer caso se trata de un adolescente varón quien sus padres habían viajado recientemente a Italia. Presenta síntomas leves y se encuentra aislado en su casa. El Consistorio quiere transmitir tranquilidad y calma a la población. En San Vicente el foco está controlado. Por el momento, no existe riesgo de contagio. Desde el Ayuntamiento se adoptarán todas las medidas preventivas que emita la Conselleria de Sanidad, así como todas las recomendaciones».

El Ayuntamiento añadió que «solo se tendrán como nuevos casos de coronavirus aquellos que confirme la Conselleria de Sanidad. Si cree tener los síntomas llame al teléfono 900 300 555». E instó a la población a que «solo se informe a través de fuentes oficiales evitando las noticias falsas y bulos».

Testimonios

Las opiniones de los alumnos y familiares eran ayer muy diversas. Unos lamentaban que no se hubieran cancelado las clases y que no se informe más mientras que otros no veían motivo alguno. Pero la mayoría que personas consultadas por este medio expresaron su preocupación por esta situación.

Un grupo de chavales que salieron ayer en el descanso del IES explicaron que «vamos a dar una vuelta y volvemos. No nos vamos por el coronavirus. No hay ningún problema en clase, está todo normal. Lo único es que faltan casi la mitad de los alumnos, pero nosotros estamos tranquilos. Si hay que pillarlo, lo pillaremos».

Por su parte Esperanza González aguardaba ayer poco antes de las 11.00 horas la salida de su hijo y estaba muy preocupada: «Lo he traído solo porque tiene un examen. En cuanto acabe me lo llevo. Hay bastante pánico. De su clase han faltado 10 de 19 alumnos. Hay mucha preocupación».

En cambio Arturo aguardaba a que su nieto acabara un examen para recogerlo... pero porque va en silla de ruedas por un pequeño accidente y solo había venido por la evaluación por ello: «No hay por qué preocuparse. No ha afectado a la clase de mi nieto. Hay que mantener la calma, y frenar el alarmismo y los bulos».

Pero lo cierto es que ayer no se hablaba de otra cosa en San Vicente, aunque también había gente que no se había enterado de nada.