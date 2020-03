El PSOE anuncia una enmienda a la totalidad a los Presupuestos del bipartito de Alicante

El portavoz socialista, Francesc Sanguino, ha anunciado hoy una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos del bipartito. El socialista lo ha hecho público tras el inicio de las negociaciones entre el gobierno municipal y la oposición. Hoy ha sido el turno para el PSOE y Unidas Podemos. Mañana se cerrará la ronda con Compromís y con Vox, el grupo preferencial del PP para pactar las cuentas municipales. El ejecutivo de Barcala necesita que al menos un grupo de la oposición se abstenga, ya que si toda la oposición en bloque se opone se tumbarían los Presupuestos del bipartito de Alicante.

El socialista Sanguino ha mostrado hoy su "total oposición" a los Presupuestos de 2020 y ha anunciado que el grupo municipal socialista va a presentar una enmienda a la totalidad. El PSOE considera que Barcala ha presentado unas cuentas municipales "insuficientes" y que no es el Presupuesto que "Alicante necesita". "El capítulo de inversión es muy pobre, las mismas no están detalladas al milímetro, lo que significa que ni siquiera está aprobado el proyecto de consignaciones de inversiones, lo que evidencia que no las va a cumplir", ha matizado Sanguino.

Para el líder socialista, este Presupuesto es muy limitado con las necesidades de Alicante, ya que perjudica a la población con menor poder adquisitivo. "Ha limitado el techo de gasto al reducir un 5% el IBI, y eso nos ha supuesto una pérdida de 4,5 millones. La reducción de este impuesto no sirve para nada a las familias cuyos recursos son más reducidos. A cambio de esa bajada lo que hace es recortar en servicios", ha añadido el portavoz socialista, quien ha indicado que el "Presupuesto solo crece un 1,65%, mientras que València, la primera de la Comunitat, lo hace en un 5,8%, mientras que la tercera ciudad, Elche, aumenta su Presupuesto un 14%". Estos datos, para Sanguino, "son reveladores e indican que los Presupuestos son insuficientes y mediocres".

Sanguino ha afirmado además que su grupo no quiere "ser cómplices del engaño del señor Barcala a los funcionarios de este Ayuntamiento", en alusión a los apenas 200.000 euros incluidos para la Carrera Profesional y "tampoco ha cumplido con una subida para los festivos trabajados, tal y como prometió". Los funcionarios ya protestaron ante el pleno y ahora exigen una reunión al alcalde para abordar esta promesa electoral, que se puso negro sobre blanco en un acuerdo entre los sindicatos y Barcala antes de la cita con las urnas.

El portavoz socialista ha cuestionado la "credibilidad" de la Alcaldía. "El señor Barcala prometió 50 millones en inversiones el pasado septiembre, que pasaron a convertirse en 28 y este año resulta que son solo 15 millones. ¿Quién se puede fiar de esta alcalde?", ha proseguido Sanguino tras la reunión con Barcala, que se ha prolongado apenas quince minutos.

Para terminar, el dirigente socialista ha señalado que "si los Presupuestos Municipales son la máxima expresión de la voluntad política, con los que ha presentado el PP, revela que el señor Barcala ni tiene voluntad política, ni modelo de ciudad; no se ha esforzado lo suficiente, tiene que trabajar más".

Tras la breve reunión con el PSOE, ha llegado el turno para el encuentro entre el bipartito y el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, que ha acudido a la cita con una batería de cuarenta propuestas para los Presupuestos, donde destacan medidas para luchar contra la emergencia social y climática, junto a otras de carácter impositivo. "Estamos tan lejos de la abstención en el Pleno como antes de la reunión. No vemos muestras por parte del bipartito para negociar nada, aunque nos han resuelto las dudas que hemos planteado", ha señalado López al término de una reunión que se ha prolongado más de una hora, quien se ha interesado por las partidas destinadas a Cooperación y LTGBI, que están en el objetivo de los ultras de Vox.

Por su parte, el alcalde de Alicante, el popular Luis Barcala, ha explicado que de la reunión con el PSOE tiene "poco que decir", ya que ha durado apenas "unos minutos", aunque ha "agradecido a Sanguino que acudiera a la cita". Eso sí, ha recalcado que lo haya hecho con las "manos vacías". Sobre Unidas Podemos, el alcalde ha cambiado el discurso: "Con el mismo tiempo que los socialistas y con solo dos concejales [frente a los nueve del PSOE], sí que han venido con preguntas y con conceptos que para ellos deberían estar contenidos en los Presupuestos". Así, en resumen para Barcala, el inicio de las negociaciones con la oposición ha tenido dos caras diferenciadas: "Reunión productiva con Podemos y una que no sirve para nada con el PSOE".