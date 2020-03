El coronavirus amenaza los besapiés de las imágenes de Semana Santa

Este año los cofrades no solo van a mirar al cielo para ver si la lluvia respeta las procesiones de Semana Santa. El coronavirus amenaza con aparcar este año una de las tradiciones más arraigadas entre los fieles, los besapiés y besamanos a las imágenes. El director del centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, señaló a comienzos de esta semana que no se descarta prohibir esta práctica si el virus continúa su expansión, por lo que las distintas hermandades de la provincia están alerta estos días.

En Orihuela, de momento, no hay previsión de adoptar medidas concretas. El presidente de la Junta Mayor de Cofradías, Hermandades y Mayordomías de la Semana Santa de Orihuela, José Sáez Sironi, se muestra cauto en este sentido. «Estamos en contacto directo con la Concejalía de Sanidad a la espera de que nos comunique si cambian los protocolos desde la Conselleria de Sanidad para este tipo de celebraciones, pero de momento no hay ninguna orden y no se va a prohibir nada, a día de hoy porque esto cambia cada día». Sáez Sironi, no obstante, anuncia que sí se harán recomendaciones para que se evite besar a las imágenes y «simplemente que se haga una reverencia». En Orihuela se celebrará mañana el tradicional Besapié a Nuestro Padre Jesús, patrón de Orihuela, y, por ello, la iglesia de las Santas Justa y Rufina estará abierta desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas para este acto en el que cientos de oriolanos pasan por el templo para besar el pie a «El Abuelo». La junta de Mayordomía de Nuestro Padre Jesús se ha reunido esta semana y ha acordado no adoptar ninguna medida especial por el coronavirus y dejar que sean los fieles los que decidan si besar el pie o usar otra fórmula de veneración de la imagen. El presidente de la Mayordomía de Nuestro Padre Jesús de Orihuela, José Manuel Serna, quiso dar un mensaje de tranquilidad y negar bulos que corren en la ciudad sobre la cancelación este año del acto. Por su parte, el edil de Sanidad, José Galiano, explicó que el Ayuntamiento está en contacto directo con la Conselleria de Sanidad para seguir los protocolos que marque.

En la ciudad de Alicante, también a la espera de recibir instrucciones, en este caso del Obispado. «Es una tradición besar las manos de las vírgenes y los pies a los santos, pero haremos lo que se nos indique porque la seguridad es lo primero y se puede sustituir por una reverencia», señala Alfredo Llopis, presidente de la Junta Mayor de Hermandades. De momento se mantienen los actos organizados estos días. Durante la romería de la Santa Faz también es tradicional que los fieles toquen la reliquia, por lo que José Luis Casanova, el capellán del monasterio, está pendiente de las noticias.

Las cofradías y hermandades de la Semana Santa ilicitana también suelen organizar actos de besamanos y besapiés durante la Cuaresma y están muy pendientes de lo que está pasando con el coronavirus. Esta semana hay cuatro actos programados y, por el momento, lo que hay en las cofradías es desconcierto. Unas han decidido mantener los actos como estaban previstos, y otras esperarán hasta el último momento para decidir si piden a los fieles algún tipo de medida, como que pasen por delante de las imágenes sin darles un beso, aunque esto es algo que ya están haciendo algunas personas por decisión propia en Elche. La hermandad de Flagelación y Gloria celebró el pasado fin de semana un besamanos a la Virgen y besapiés al Cristo y muchas personas pasaron por delante de las imágenes sin tocarlas. Así lo explicó el presidente de la hermandad, José Pérez, que recordó que «el sábado tenemos otro acto similar, y no prohibiremos nada salvo que haya algún tipo de recomendación o prohibición de Sanidad». Mañana la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Rescatado de Elche también tiene previsto realizar un besapiés a la imagen del Cristo, acto que se mantiene.