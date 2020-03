La Plataforma Feminista de Alicante señala las reivindicaciones para el 8-M

La Plataforma Feminista de Alicante ha lamentado que un año más las mujeres siguen sufriendo brecha salarial, precariedad y feminización de la pobreza, con profesiones "feminizadas y desvaloradas socialmente". "Las reivindicaciones son las mismas", ha alegado Lidia Sellés, portavoz de la Plataforma, este miércoles, durante la presentación de la manifestación del próximo domingo 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

"Vamos avanzando, pero sabemos que las leyes, que son estupendas y perfectas, no se desarrollan si no se invierte económicamente y si no hay un cambio verdadero de la transformación social, esto no va a cambiar", ha sostenido Sellés.

En ese sentido, han razonado que el lema para este domingo es "Feminismo para la Transformación Social". "Sin el feminismo no podremos transformar la sociedad", ha continuado. Asimismo, ha reclamado que el movimiento feminista "sin fisuras" salga "a la calle".

La manifestación arrancará a las 11.00 horas este domingo 8 de marzo de la confluencia de las avenidas Federico Soto y Maisonnave y por Luceros y Alfonso El Sabio, terminará al final de la Rambla de Méndez Núñez, en la confluencia con Explanada.

Preguntada por los recortes en la Concejalía, Lidia Sellés ha destacado que ha habido una "muy buena predisposición" del departamento en la convocatoria de este 8M y que ha facilitado "en la medida de lo posible la organización y su buena ejecución".

No obstante, ha desvelado que desde la propia concejalía se ha incidido "las enormes dificultades": "Lógicamente en los temas de igualdad cuando Vox está en un ayuntamiento y es necesario su apoyo, o su voto, las políticas de igualdad, de mujeres, siempre van a ser dificultosas".

Asimismo, ha considerado como previsibles los recortes cuando "los gobiernos se secuestran por estos partidos de ultraderecha, esto repercute enormemente en retroceso de derechos y libertades para la sociedad en general".

Además, ha incidido en que se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno que fiscalice en qué se invierte el dinero que reciben los ayuntamientos para luchar contra la violencia de género e igualdad.

Cayetana Álvarez de Toledo



Cuestionada por la extrema derecha, Lidia Sellés ha indicado: "Tenemos que visualizar muy bien el enemigo", y ha advertido: "Lo tenemos delante".

Sellés se ha pronunciado así sobre la extrema derecha que "niega los minutos de silencio por las mujeres asesinadas" y que, por tanto, "es violencia cuando se niega la violencia de género. Niegan que exista la sociedad machista".

No obstante, la portavoz de la Plataforma Feminista ha pedido que no se "olvide" que hay un PP que "está volviendo a su época casposa" cuando "con una misoginia tremenda" la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, dice que el feminismo "no le representa y banalizando esta historia diciendo que ella es amazónica".

"Nos parecen una vergüenza estas actitudes y estas declaraciones", ha mantenido y le ha exigido "un mínimo de respeto" por las 14 mujeres asesinadas en este 2020 y "por las más de mil mujeres asesinadas por la violencia machista desde que tenemos datos".

Al nuevo gobierno: dignidad



Por su parte, preguntada por las exigencias al nuevo ejecutivo central (PSOE-UP), Lidia Sellés ha señalado que le piden "dignidad, igualdad, derechos para las mujeres".

"Es verdad que está el Pacto de Estado", ha dicho para recordar que "no es más" que el desarrollo de una ley "fantástica". "Pero para desarrollar una ley hay que invertir en recursos, y desde luego de una manera firme y consistente", ha argumentado.

Sobre el anteproyecto de ley de violencia sexual, Lidia Sellés ha incidido en que se trata de una "reivindicación histórica" del movimiento. "Nos alegra de que nos demos cuenta de que hay una legislación vigente que se está incumpliendo y que tiene que ver con el Convenio de Estambul, sobre las violencias de género y contra las mujeres", ha afirmado.

Finalmente, se ha mostrado confiada en que el nuevo Gobierno "progresista" haga "los deberes".