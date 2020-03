Vox presiona a Barcala: "Los Presupuestos del bipartito distan muchísimo de que podamos apoyarlos o abstenernos. No se puede gustar a todos"

Ya con el proyecto de Presupuestos para 2020 en sus manos, en Vox han radicalizado hoy su discurso contra el bipartito de Alicante. Y eso que entre los populares esperan que la formación de Santiago Abascal sea aliado en la aprobación de las cuentas, en un Pleno extraordinario que se prevé celebrar en la segunda quincena de este mes de marzo. "Distan muchísimo de ser unos presupuestos que podamos apoyar o abstenernos. Tendremos que trabajar mucho vía enmienda y esperar a las reuniones de negociación para que cambie en algo nuestra posición. Hemos venido a ser útiles a los alicantinos y no a favorecer políticas propias del PSOE o Podemos", ha señalado hoy el portavoz de Vox, Mario Ortolá, quien ha destacado ya partidas que no son de su gusto y que el bipartito ha incluido en el proyecto de Presupuestos: "Se mantiene la partida de Pangea, que es un servicio para la inmigración que se contrata por cuatro años. Caducaba este año pero se quiere volver a renovar, siendo en torno a 250.000 euros al año. Se mantiene un convenio de asesoramiento jurídico en materia de violencia de género cuando para eso está el Colegio de Abogados (turno de oficio) y las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía Local. LGTBI con 30.000 euros supone otro gasto para hacerse una buena foto política. Y en materia de Cooperación se reduce de forma muy insuficiente". Ortolá asegura que tampoco ve "ni rastro de la Concejalía de Familia". En resumen, desde Vox consideran que las cuentas con "una decepción". "Esperábamos más determinación. No se puede intentar gustar a todos", ha añadido el portavoz de Vox, que está citado el próximo viernes para las negociaciones con el bipartito. Ese mismo día también está convocado Compromís, mientras que el PSOE y Unidas Podemos irán un día antes, el jueves.

A la izquierda, tampoco



Tampoco gustan los presupuestos en Unidas Podemos, desde donde ayer pidieron explicaciones a la concejala de Igualdad, María Conejero (Cs), por las "promesas incumplidas" en Cooperación, Inmigración y LGTBI. "Este martes, tras varios meses de retraso, el bipartito ha presentado por fin su propuesta para los presupuestos de 2020 a la oposición. En el documento, aunque la partida de Igualdad aumenta, lo destinado al área LGTBI (de reciente creación y necesitada de impulso económico) se reduce a una única partida de 30.000 euros", señalaron desde la coalición.

En esta línea, también figura una bajada del 5,7% en el presupuesto de Cooperación e Inmigración, "cumpliendo así otra de las exigencias ideológicas de Vox". Algo de "dista mucho", según Unidas Podemos, "del compromiso firmado por el alcalde y la vicealcaldesa con la Coordinadora Valenciana de ONGD, de ampliar el presupuesto para este área. Además, la edil del área, María Conejero, se comprometió el pasado mes de diciembre a instar al alcalde a aumentar lo destinado a Cooperación por la necesidad urgente de aumentar el personal".

Sin embargo, para el portavoz de Unidas Podemos, Xavier López, el borrador de los presupuestos demuestra que, a pesar de los acuerdos del equipo de gobierno, "su único compromiso en firme es con sus socios de la ultraderecha" ya que se trata de unos presupuestos "que dejan de lado la emergencia social para no molestar a Vox". Para López, esta es la única explicación posible para "una bajada injustificada de casi el 6% en Cooperación e Inmigración", además, el portavoz ha afeado a Conejero que "no ha sido capaz de defender sus competencias ni siquiera ante sus socios de gobierno" y que por ese motivo debe "dar explicaciones sobre por qué se reduce el presupuesto cuando se comprometieron por escrito a aumentarlo".

Por su parte, desde Compromís han denunciado hoy de nuevo "la falta de voluntad negociadora del bipartito de las derechas con los Presupuestos 2020", a la vez que han exigido "la presentación de los mismos en el Consejo Social de la ciudad y a las asociaciones que participan en las Juntas de Distrito". "Hoy hemos recibido los Presupuestos y, después de meses y meses de retraso por parte del bipartito de derechas, tenemos seis días para verlos, para enmendarlos y para llegar a la Comisión de Hacienda. Por eso no entendemos para qué sirve la reunión a la que nos han convocado el viernes, cuando no es más que un paripé, porque no hay ni la más mínima voluntad ni el tiempo necesario para llevar a cabo una negociación", ha añadido Natxo Bellido.

Desde Compromís también han exigido que se convoque el Consejo Social de la ciudad antes de la aprobación de estos presupuestos, el órgano que según la ley de Grandes Ciudades es el máximo en cuanto a participación ciudadana y se debe convocar siempre antes de la aprobación presupuestaria. En este sentido Bellido ha recordado que "la última vez que se convocó este órgano fue justo antes de la aprobación de los Presupuestos 2019 por lo que ha pasado por lo que ha pasado un año desde la última vez que se convocó".