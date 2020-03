Nuevo itinerario en el parque inundable La Marjal de Alicante con anillamiento de aves

Un nuevo itinerario por el parque inundable La Marjal, con una actividad complementaria de anillamiento de aves en la mañana del domingo 22 de marzo, es la principal novedad del programa Senderos de Primavera. Este itinerario pasa a formar parte de la Red de Senderos Urbanos del Ayuntamiento de Alicante. En La Marjal se entregará el folleto del nuevo sendero, que estará disponible tanto en castellano como en valenciano, y también se podrá descargar en la web municipal.

El Ayuntamiento de Alicante ha presentado esta mañana el programa de senderos elaborado por la Concejalía de Medio Ambiente, que para esta edición cuenta con la colaboración de Aguas Municipalizadas de Alicante (AMAEM), a través del departamento de Desarrollo Sostenible y Equidad, que dirige Amelia Navarro.

Como novedad, este año se realizará el primer itinerario ambiental de la programación en el parque inundable La Marjal. En total serán seis senderos guiados que se realizarán hasta finales de mayo y que recorrerán los principales espacios naturales de Alicante. La actividad es gratuita, requiere inscripción previa y se admitirá un máximo de 50 asistentes por salida.

"Estamos trabajando para ampliar la red de senderos urbanos y medioambientales de Alicante para ofrecer a los alicantinos y cuantos nos visitan nuevas posibilidades de explorar y conocer los hitos paisajísticos y medioambientales de nuestra ciudad, de ahí que nuestros senderos recorran desde los árboles monumentales de Alicante a parajes como la Serra Grossa o la Sierra de Colmenares, que presentan las mejores vistas de la bahía y de la ciudad de Alicante", ha dicho el edil Manuel Villar.

Sendero de la Marjal

Amelia Navarro Arques, directora de Desarrollo Sostenible de Aguas de Alicante, entidad responsable de la gestión de este ecosistema, ha explicado que este nuevo sendero cuenta con un recorrido circular de un kilómetro por el parque y pretende dar a conocer, a través de siete paradas o hitos, los aspectos más relevantes de la Marjal, desde su función como depósito retenedor de aguas pluviales, para evitar inundaciones en caso de fuertes lluvias, hasta la biodiversidad en cuanto a flora y fauna, pasando por los diferentes espacios del parque divididos en ecosistemas que representan la vegetación de las montañas levantinas, los cultivos de secano propios de la Comunidad Valenciana y la típica vegetación de ribera.

Amelia Navarro ha resaltado que esta infraestructura hidráulica cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y ha sido puesto como ejemplo de sostenibilidad en los principales foros nacionales e internacionales como un proyecto que compatibiliza un uso de seguridad contra inundaciones con la generación de un ecosistema mediterráneo con capacidad de desarrollo de flora y fauna.

Navarro ha señalado que cada zona del parque dispone de paneles explicativos o interpretativos y el trazado del itinerario es fácil de identificar, además de accesible, por lo que no se ha instalado señalética para el nuevo sendero. No obstante, a medida que se vayan sustituyendo los paneles se irá incorporando un código QR que permitirá, a las visitas que recibe el Parque y mediante un dispositivo móvil, la descarga in situ del itinerario con el plano y explicaciones de lo que se puede contemplar.

Cabo la Huerta

Otro de los itinerarios de la Red de Senderos Urbanos incluidos en la programación 2020, y que no se había realizado en anteriores ediciones de Senderos de Primavera, es el sendero Cabo de la Huerta (sábado, 16 de mayo) que se desarrollará en horario vespertino, transcurriendo por seis de los ocho enclaves o hitos que contiene este sendero, debido a su largo recorrido. En concreto el itinerario por la costa se realizará desde la playa de La Albufereta hasta la micro reserva de flora en Cala Cantalar que forma parte de los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) de la Comunidad Valenciana, propuestos en la Red Natura 2000 (Unión Europea).

La programación también contempla cuatro senderos más: el monte Benacantil (domingo, 5 de abril) con recepción y visita interpretativa, sobre la fauna y flora de este espacio, en el Centro de Educación Ambiental (CEAM) Benacantil. El sendero por el monte Orgergia (domingo, 19 de abril) que, con una superficie de 77 hectáreas, fue la primera actuación del Plan de Bosques Metropolitanos para el siglo XXI, en el término municipal de Alicante. Coincidiendo con el puente de mayo, se ha programado el itinerario de paseos y árboles singulares por el Centro Tradicional para la tarde del sábado 2 de mayo, donde se dará a conocer parte de la historia de esta zona a través de nuestro patrimonio arbóreo más representativo o llamativo, como el caso de los ficus centenarios de la plaza de Gabriel Miró.

Para concluir los Senderos de Primavera, se ha elegido de nuevo el sendero por la Sierra de San Julián, más conocida como la Serra Grossa, que se realizará en la tarde del sábado 30 de mayo, ofreciendo unas espectaculares panorámicas de la bahía y la ciudad de Alicante, desde su cima al atardecer.

El técnico de Educación Ambiental José Vicente Gómez Carrascosa, ha señalado que Alicante cuenta con alrededor de 50 kilómetros de senderos urbanos y periurbanos, perfectamente enlazables como ocurre con ciudades como Vitoria que han convertido el turismo activo en uno de sus principales reclamos Además, ha señalado que se puede acceder a una información muy completa de itinerarios, flora, fauna, hitos paisajísticos, planos de situación y hasta las paradas del transporte urbano en la web o en papel en las oficinas de Turismo y de Medio Ambiente.

La actividad es gratuita y abierta al público general, requiriendo inscripción previa y con un máximo de 50 plazas por itinerario, con el fin de poder ofrecer una adecuada atención al público participante, ya que cada itinerario estará guiado por dos educadores ambientales con el apoyo de personal de la Concejalía de Medio Ambiente.

Inscripciones

El periodo de inscripción para el primer itinerario de Senderos de Primavera se abre el próximo 9 de marzo a las 10:00 horas. Las personas interesadas en inscribirse en los diferentes itinerarios, pueden realizarlo llamando al número de teléfono 965960034 (de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 h) o en el correo electrónico: medioambiente.educacionambiental@alicante-ayto.es realizando la inscripción dentro del periodo establecido para cada uno de los senderos programados.

Las solicitudes de inscripción que se remitan por correo electrónico sólo se atenderán si se realizan a partir de las 10:00 horas del día fijado en que se inicia la inscripción para cada uno de los itinerarios programados y finalizará a las 14:00 horas del último día de inscripción fijado para los mismos, admitiéndose un máximo de 4 preinscripciones por solicitud. La solicitud de inscripción no conlleva el acceso directo a una plaza para el itinerario, por lo que las solicitudes admitidas serán confirmadas por el mismo medio en que se realizaron, es decir, por vía telefónica o por correo electrónico.

Itinerarios ambientales guiados

Domingos alternos, del 22 de marzo al 19 de abril

Sábados alternos, del 2 al 30 de mayo

Actividad gratuita y dirigida al público general

Programación

Domingo 22 de marzo (11:00 h)

Sendero: Parque Inundable La Marjal (Con actividad complementaria de anillamiento de aves)

Periodo de inscripción: A partir de las 10:00 horas del 9 de marzo hasta el 18 de marzo.

Domingo 5 de abril (11:00 h)

Sendero: Monte Benacantil

Periodo de inscripción: A partir de las 10:00 horas del 23 de marzo hasta el 2 de abril.

Domingo, 19 de abril (11:00 h)

Sendero: Monte Orgegia

Periodo de inscripción: A partir de las 10:00 horas del 6 de abril hasta el 16 de abril.

Sábado, 2 de mayo (18:00 h)

Paseos y árboles singulares en el Centro Tradicional de Alicante

Periodo de inscripción: A partir de las 10:00 horas del 20 de abril hasta el 30 de abril.

Sábado, 16 de mayo (18:00 h)

Sendero: Cabo de la Huerta (desde La Albufereta hasta Cala Cantalares)

Periodo de inscripción: A partir de las 10:00 horas del 4 de mayo hasta el 14 de mayo.

Sábado, 30 de mayo (18:00 h)

Sendero: Sierra de San Julián. La Serra Grossa

Periodo de inscripción: A partir de las 10:00 horas del 18 de mayo hasta el 28 de mayo.