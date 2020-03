El bipartito hace guiños a Vox en el Presupuesto de Alicante y Barcala se abre a más cambios en la negociación

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado hoy el borrador del Presupuesto municipal que ya incluye cesiones a Vox, como una reducción en la partida de la Concejalía de Inmigración y Cooperación, una de las exigencias de la formación de Santiago Abascal para no bloquear las cuentas en el pleno extraordinario previsto para este mes de marzo, además de incluir el dinero para crear una oficina de atención a los dependientes y sus cuidadores, también reclamada por Vox. Y no sólo eso, sino que el alcalde, Luis Barcala, se ha abierto a incluir más cambios en las negociaciones que ahora se abren con la oposición dentro de la fase de enmiendas. "Estos son nuestros presupuestos y ahora viene la negociación", ha señalado Barcala en la rueda de prensa posterior a la aprobación de los Presupuesto en Junta de Gobierno, un trámite dentro de la tramitación municipal.

Barcala acompañado por la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, y la concejala de Hacienda, Lidia López, ha presentado hoy los Presupuestos del bipartito de Alicante, que ascienden a un total de 261.997.771 euros, lo que supone un incremento del 1,68% respecto a los de 2019. Las cuentas municipales, primeras de un gobierno bipartito de derechas en Alicante, "pretenden ser el inicio de las políticas a desarrollar durante los próximos cuatro años por el equipo de gobierno, persiguen combatir la desaceleración económica en Alicante, mejorar los servicios públicos y el mantenimiento de la ciudad, incrementar el bienestar social y la convivencia, y atender las necesidades reales de las personas", según Barcala.

Entre las exigencias de Vox figuraba la reducción de las partidas de Cooperación y de LGBTI. El área de Inmigración, donde se incluye Cooperación, baja un 5.76% respecto al año anterior, al tiempo que Igualdad sube un 32.7%, aunque la partida exclusiva de LTGBI se mantiene, según palabras del alcalde. Sin embargo, Barcala ha señalado que pueden incluirse más cambios en la fase de negociación con los grupos de la oposición, además de defender que los cambios en Cooperación se deben a un ajuste en las subvenciones. También han incluido en el borrador la partida para una oficina de atención a los dependientes y sus cuidadores, otras de las peticiones de Vox.

También estaba pendiente la partida destinada para la implantación de la carrera profesional en el Ayuntamiento, un acuerdo preelectoral suscrito entre Barcala y los sindicatos del Ayuntamiento. El alcalde ha señalado que en los Presupuestos se han incluido entre 200.000 y 300.000 euros para el inicio de la implantación gradual de la carrera profesional entre los funcionarios del Ayuntamiento de Alicante. Desde los sindicatos aseguran que el acuerdo no contemplaba esas cifras, sino otras mayores. El total de la carrera profesional superaría los 2 millones de euros.

El alcalde ha subrayado que al deuda municipal caerá de los 17,5 a los 14,1 millones de euros a finales de este año, además de insistir en que el mantenimiento de la bajada del 5% del IBI y de otros impuestos se traduce en "un ahorro para el conjunto de los vecinos de Alicante, que van a disponer este año 4,8 millones más de euros provenientes de la reducción de impuestos municipales".

En la línea de los objetivos estratégicos marcados en el presupuesto municipal para 2020 "cabe destacar el incremento en un 43% con respecto a 2019 del área de Modernización e Innovación, que contará este año con 2.617.421,29 euros, con el objetivo claro de implementar políticas que mejoren los servicios públicos y la atención al ciudadano, dotándolos de mayor eficacia", ha señalado Barcala. A esa apuesta por la tecnología le da continuidad la Agencia Local de Desarrollo que, entre otros iniciativas, ha consignado 100.000 euros para el desarrollo de Alicante Futura, el proyecto de Barcala dentro de las políticas de apuesta por las industrias tecnológicas en la ciudad.

Otra de las áreas enmarcadas dentro de los "objetivos estratégicos" de este mandato por el alcalde, la Concejalía de Turismo, va a ver incrementado su presupuesto en un 11.3%. "Con la presentación de los eventos y actividades que hemos desarrollado en Fitur ya hemos dado muestras de que nuestra hoja de ruta en este importante sector para la economía de Alicante es buscar la diversificación y la desestacionalización y con el aumento presupuestario en turismo del 11,3 por ciento reafirmamos nuestra vocación por apostar por todos los tipos de turismo que traigan visitantes a nuestra ciudad, sin dejar de lado el de sol y playas", ha explicado la vicealcaldesa.

En el área de Limpieza y Medio Ambiente, el presupuesto refleja la modificación del contrato de limpieza para incluir nuevas zonas de la ciudad que no se contemplaban, mejorar algunos servicios, incrementar plantilla y realizar una importante compra de material de limpieza, que redundará en una mayor efectividad del servicio. Este incremento supone en torno a 1,7 millones anuales, entre limpieza y recogida de residuos.

Otro de los aspectos más destacados de estos nuevos presupuestos del Ayuntamiento, según el discurso del gobierno en la rueda de prensa, "se centra en la mejora del mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad, para cuyo mantenimiento y conservación se ha consignado un notable incremento en las cuentas de 2020, por valor de 7.057.199,21 euros con la puesta en marcha de la nueva contrata de Parques, Jardines y Zonas Verdes". El importe de la adjudicación es de cerca de dos millones de euros más de lo que hasta ahora se venía pagando, y se incluye por primera vez un nuevo contrato de reforestación, que se traducirá en más de diez mil nuevos árboles y plantas para la ciudad", ha señalado el alcalde.

En Urbanismo, el gobierno "destaca la apuesta por el PGOU con 400.000 euros, el Palacio de Congresos, con otros 400.000 euros y 3.924.422,59 para inversiones". El gobierno también considera relevante el incremento en el área de Infraestructuras, que gracias a un aumento de su presupuesto del 12.6% va a poder destinar en 2020 un total de "4.771.331euros a asfaltado, de 6.602.481 para alumbrado, de 1.493.927 euros para la necesaria ampliación del cementerio y de 1.184.755 euros para actuaciones en las partidas rurales y reparaciones de los daños de las lluvias". "Estas importantes inversiones, además de continuar en la senda de la mejora del mantenimiento de la ciudad que emprendimos hace un año y que subrayamos a finales de 2019 con un importante paquete de obras sostenibles también deben ser vistas como un esfuerzo por parte del Ayuntamiento para reactivar la economía de nuestra ciudad, ya que son generadoras de un gran número de puestos de trabajo", ha apuntado la vicealcaldesa.

Otras de las áreas que más incrementan su presupuesto es Deportes, con una subida del 34%, pasando de 955.199 euros a 1.280.772,20 euros. "Entendemos el deporte como salud, bienestar, socialización, turismo, imagen y un largo etcétera que debemos y vamos a incentivar y para lo que el concejal tiene preparados muchos y muy interesantes proyectos", ha explicado Mari Carmen Sánchez.

Respecto al presupuesto de Fiestas y Comercio se registra una disminución del 1% y del 6% respectivamente, derivado, según el gobierno, porque "el alumbrado festivo pasa a gestionarse desde la concejalía de Infraestructuras" No obstante, según han recalcado, "se incrementan los fondos para la promoción y apoyo del comercio y los mercados".

En Cultura, se registra un recorte de 434.679,02 euros en el presupuesto, que el bipartito achaca a "la finalización de obras que estaban pendientes desde hace tiempo; de hecho, está previsto un aumento sustancial de las subvenciones a asociaciones culturales", según ha explicado el alcalde.

Por último, la vicealcaldesa ha resaltado que "en áreas que dan soporte a las necesidades prioritarias de las personas más desfavorecidas, las cuentas municipales también aumentan su dotación con respecto a 2019. Este es el caso de Sanidad, que sube 43,40% su dotación económica, y Acción Social, que incrementa un 2,02% su consignación presupuestaria, pasando de 10.141.487 euros a los 10.345.884 euros".

Respecto a inversiones concretas, el alcalde ha destacado la apuesta por la Edusi de Las Cigarreras, el proyecto de rehabilitación del entorno de los castillos que está cofinanciado por Europa, junto los 700.000 euros para el Parque del PAU 2, una partida que en cifras similares ya se incluyó en las cuentas pasadas, pactadas por Barcala y el entonces portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón. En su intervención, Barcala también ha hablado de vivienda social, del carril bici del acceso sur (falta por ejecutarse el último tramo), junto a más vehículos bomberos que estaban pendientes y la ampliación del cementerio.

Primera reacciones en la oposición



Desde la oposición, la izquierda ha criticado la falta de negociación y la opacidad del bipartito con los Presupuestos. Tanto Unidas Podemos como Compromís han reprochado que las cuentas se aprueben en Junta de Gobierno sin haberse negociado previamente con la oposición, en alusión a que Barcala había destacado el primer, y por ahora único encuentro, con los ex del tripartito y con Vox, que tuvo lugar a finales del pasado año, en plena fase de elaboración del documento. Desde el PSOE, además, han criticado que el gobierno no les haya informado de la aprobación en Junta del Presupuesto. De hecho, el PSOE ha sido el único grupo que no ha estado representado en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo de Barcala.