El Ayuntamiento de Alicante se suma al proyecto para crear un "hub" de inteligencia artificial en Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha mostrado este domingo su total respaldo y apoyo al proyecto para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en Alicante que va a financiar la Diputación y que contará con la colaboración de la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). La iniciativa propone la creación de un "hub" de inteligencia digital que aspira a convertirse en el motor de cambio tecnológico en el entorno.

Barcala ha querido felicitar expresamente al presidente de la Diputación "por el esfuerzo decidido y el impulso claro que está dando desde la institución provincial a los proyectos encaminados a reforzar el tejido productivo y el bienestar de los alicantinos". Para el alcalde, lo fundamental a resaltar, tras darse a conocer este acuerdo, es que, "por primera vez, todas las administraciones e instituciones, se alinean en la misma dirección y con un objetivo claro, por encima de colores, que no es otro que el hacer que Alicante y su provincia sean un referente a nivel mundial en la industria digital y una avanzadilla en la implantación de la digitalización en las administraciones".

Barcala considera de gran relevancia para lograr este objetivo que todas las estrategias en este sentido -Distrito Digital de la Generalitat, el "hub"de inteligencia artificial de la Diputación y la iniciativa Alicante Futura, que lidera el propio Ayuntamiento- "estén coordinadas". Y para ello, añade, "es fundamental que nuestras universidades se sumen, colaboren y empujen en la misma dirección". El alcalde ha recordado que así se lo planteó al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cuando hablaron acerca de Distrito Digital, y que también se lo trasladó al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, cuando le dio a conocer la iniciativa del "hub" de inteligencia Digital.

Para el primer edil, se está poniendo de manifiesto que el impulso de Alicante y del conjunto de la provincia por la senda de la tecnología digital "no es una cuestión tanto de liderazgos como de objetivos claros y acción coordinada. No es quien manda, si no que cada uno haga lo que le corresponde en coordinación con las demás partes". Barcala ha querido recordar también que el Ayuntamiento ha sumado a estas iniciativas su propuesta Alicante Futura, que ya va a contar en los presupuestos de 2020 con una partida económica específica para su desarrollo. "Queremos ayudar y empujar en la medida de nuestras posibilidades y tenemos claro que Alicante Futura va a jugar un papel fundamental en la coordinación y el impulso de propuestas como Distrito Digital y el Centro Mixto de Inteligencia Artificial".