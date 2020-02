Preocupación «lógica» pero sin alarmismo en el sector turístico

«Alerta si, alarma no». La aseveración de José Mancebo, director del Patronato Provincial de Turismo, sirve para resumir cómo ha encajado el sector turístico de la Costa Blanca la crisis que ha provocado la expansión por Europa de los casos positivos por coronavirus. De momento no hay cancelaciones y el ritmo de reservas es alto, incluso un 5% por encima del año pasado, pero los hoteleros son conscientes de que cualquier caso positivo puede disparar la alarma, como ha sucedido con el hotel en cuarentena de Tenerife que, automáticamente, ha provocado un desplome del 20% en las reservas en Canarias.

En la Costa Blanca, de momento, tranquilidad pero ningún empresario esconde que el turismo se mueve siempre bajo el parámetro de la seguridad. «Todo el mundo quiere que salga el sol, comer bien, que la playa esté a punto y no suceda nada que le pueda alterar las vacaciones, y con ello jugamos todos los días. Dicho esto, de momento todo va incluso mejor que el año pasado», subrayó ayer José María Caballé, presidente de la cadena Servigroup. En cuanto a la provincia como emisora de turistas, las agencias han registrado alguna cancelación pero nada significativa.

Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad en torno a las posibles repercusiones en el sector turístico de la crisis del coronavirus. Montes admitió que «indudablemente factura pasará porque una de la premisas del turismo es moverse en un entorno de seguridad. Si nos afectaron los atentados de la Torres Gemelas claro que nos afectará pero, de momento, nadie sabe cómo, porque tampoco estamos teniendo cancelaciones. Además como no hay ninguna prohibición de viajar por Europa la gente seguirá tomando vacaciones. Sí lo notaremos pero no sabemos en qué». Desde la patronal hotelera se han dado algunas recomendaciones adicionales a los hoteles asociados, sobre todo, para que amplíe la información sanitaria que se da a los clientes y, por supuesto, que todo esté limpio. «En turismo el efecto dominó está activo siempre pero creo que el tema se ha desmadrado, por ejemplo, con el uso de las mascarillas cuando se ha demostrado que sólo son eficientes en caso de personas con el virus. En el resto no sirve para nada». En cuanto a la situación actual, «no hemos detectado repercusión pero habrá que esperar a las próximas semanas», aseveró Montes.

Miguel Jiménez, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de la Comunidad Valenciana (Aevav), señaló, en este sentido, que «estamos preocupados, lógicamente, pero a fecha de hoy no hay catarata de cancelaciones. Alguna ha habido pero, por ejemplo, yo tengo reservas de clientes para viajar a China en abril a una feria y no han cancelado, y lo mismo ha pasado con Italia, que son los dos países que están ahora bajo el foco. Particularmente pienso que no hay que ser alarmistas. Debemos esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos, y que la noticias vayan siendo más positivas y, por supuesto, que se encuentre pronto una vacuna».

Jiménez tampoco se mostró especialmente preocupado por el posible impacto ante la preparación de la escapada de Semana Santa, primer «test» del sector de cara a la temporada alta. «Se trata de un periodo en el que la gente decide a última hora, por lo que de momento no hay alarma. ¿Preocupación? Lógica, pero no seamos alarmistas».

Por otro lado, y en cuanto al posible efecto negativo si aparecen más positivos en coronavirus en la Comunidad Valenciana -el primero un joven de Burriana-, el presidente de las agencias de viajes tiene claro que «todos sabemos cómo suelen reaccionar los periódicos ingleses. Lo que habría que recordarles es que la Sanidad española es de las mejores y, de hecho, ellos la conocen bien. Ya digo, de momento calma». Los viajes a Milán están tocados pero Roma se sigue vendiendo bien. El aeropuerto tiene ahora mismo vuelos con Milán, Roma y Bolonia.

María del Mar Valera, presidenta de la Asociación Provincial de Hostelería, también mostró ayer, al igual que otro compañeros, su preocupación por al repercusión que pueda tener, sobre todo, de cara al verano si vienen menos visitantes.

Por último, la Conselleria de Economia ha convocado el 3 de marzo una comisión de seguimiento sobre el impacto económico del coronavirus en las empresas.