Ingeniería Civil de la UA compra mascarillas para evitar parar por el desabastecimiento

Salvador Ivorra, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, ha comprado cien mascarillas y lleva varios días buscando más de los modelo que más protegen para los alumnos y profesores del departamento y, en concreto, en los laboratorios donde se trabaja habitualmente en contacto con partículas muy finas de cemento. Son las mismas que se utilizan para prevenir el contagio del virus Covid-19. «No es que haya un alarma, por supuesto, pero hay que estar preparados porque nosotros sin mascarillas no podemos trabajar y, además, esperamos recibir en los próximos meses becarios y doctorandos de China e Italia, porque no están prohibido los desplazamientos y, por lo tanto, vamos a seguir atendiendo a estudiantes de estos dos países que ahora están más señalados. Además, ahora mismo no sabemos cómo va a evolucionar el asunto, de ahí que debamos estar preparados para todo», señaló ayer Ivorra. El ingeniero tiene en un mes cita docente en Milán. «Ahora mismo no sé si viajaré», apostilló.