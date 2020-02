El Día de la Mujer enfrenta a la izquierda y la derecha en el Pleno municipal de Alicante

Con el Día de la Mujer (8 de marzo), tampoco. Los grupos de izquierda y derecha del Pleno de Alicante no han sido capaces de pactar una declaración institucional conjunta para la sesión de este jueves, por lo que en la sesión ordinaria se debatirán las presentadas por el bipartito y por los exsocios del tripartito.

El PP y Cs, que a su vez habían presentado en un inicio sendos documentos, al final han acordado defender el texto que se aprobó recientemente en la Federación Española de Municipios y Provincias. Apenas unas palabras diferenciaban las declaraciones institucionales sobre el Día de la Mujer presentadas por el PP y Cs al Pleno del próximo jueves. Pese a ser socios de gobierno, ambas formaciones no habían consensuado un texto conjunto con motivo del 8-M. Los dos textos tomaban de base la propuesta que surge de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Sin embargo, chocan a la hora de abordar la prostitución. Al final, mañana defenderán el mismo documento.

Por su parte, la izquierda mantendrá el suyo, más "ambicioso". Este martes, los grupos municipales a excepción de VOX, celebraron una reunión para acordar una Declaración Institucional consensuada sobre el 8.M, después de que tanto Unidas Podemos y PSOE (a la que se sumó Compromís), como Ciudadanos y PP presentaran sus propuestas para el Día de la Mujer.

Sin embargo, el equipo de gobierno "ha comunicado la decisión unilateral de presentar la Declaración redactada por la FEMP, sin permitir aportaciones procedentes de los partidos de izquierda, en lo que PSOE y Unidas Podemos entienden como un guiño a las políticas de la extrema derecha de Vox previo a la aprobación de presupuestos", señalan desde la izquierda. Por estos motivos, los grupos municipales del PSOE y Unidas Podemos "mantendrán su Declaración Institucional del 8M para el próximo pleno porque entienden que PP y C'S no pueden supeditar la lucha por la igualdad a los intereses de sus socios de gobierno".

La concejala del PSOE, Llanos Cano, cree que este cambio de postura de PP y CS demuestra que "no se aclaran ni entre ellos". Además, mantiene que al bipartito "los consensos con las demás fuerzas políticas le son indiferntes", lo que les ha llevado a presentar "una declaración totalmente descafeinada".

Para la edil Vanessa Romero (Unidas Podemos), esta actitud del bipartito "demuestra que PP y CS no tenían ningún interés en que el Ayuntamiento acordase una defensa conjunta del feminismo" y que "lo que les preocupa es no ofender a sus socios de Vox para que no se les tuerza la aprobación de los presupuestos". Además, Romero se pregunta si este es "el paso previo a reducir las partidas de Igualdad, LGTBI y Cooperación".

Tampoco con Miguel Hernández

Los grupos municipales tampoco se han puesto de acuerdo en una iniciativa en defensa del poeta Miguel Hernández, cuyos versos fueron retirados de un memorial del cementerio madrileño de la Almudena. A la propuesta, registrada por Unidas Podemos, se ha sumado Compromís. En este caso, solo se debatirá y votará la defendida por la coalición morada. Para el portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Alicante, Xavier López, "la decisión tomada por el gobierno de Almeida de eliminar doce versos del poema 'El herido', previstos en el homenaje a las víctimas del franquismo, supone una ofensa a todo el pueblo de Alicante, pues degrada al poeta más importante de nuestra provincia, símbolo universal de la lucha por los derechos humanos y contra el fascismo". Desde la formación de izquierdas alertan del "seguidismo" de PP y Cs respecto a la "línea marcada" por Vox y de "la política de confrontación que sigue la derecha contra las víctimas del franquismo".