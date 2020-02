El vecino de Burriana infectado por el coronavirus pide calma en un mensaje de voz para sus amigos

El vecino de Burriana ingresado en el Hospital de la Plana de Vila-real tras confirmarse que está infectado por el coronavirus ha querido aportar tranquilidad a través de un mensaje de voz que ha trasladado a sus amigos más cercanos.

Según ha podido saber Mediterráneo, periódico que pertenece a Prensa Ibérica, el joven de Burriana, que había viajado a Milán con motivo de una despedida de soltero, ha comentado a sus allegados su estado de salud y que no es grave". Asimismo ha relatado a sus amigos que permanecerá 15 días en observación y que, posteriormente, y tal y como le han detallado los facultativos, ya podría recibir el alta.

Este caso es importado y, tal como explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, no hay transmisión interna acreditada. Es decir, los contagios se han producido en territorio extranjero y no han provocado infecciones en España. Ayer no facilitaron más datos del paciente y emplazaron a una comparecencia de prensa, esta mañana, para aportar detalles sobre el avance de la crisis sanitaria, que surgió en China y se ha extendido a otros países.