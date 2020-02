Cientos de alumnos de la provincia de Alicante se quedan sin viaje de fin de curso a Italia

El IES Jorge Juan celebra mañana una reunión ante la negativa de la agencia de devolver el dinero.

Cientos de alumnos de la ESO y Bachillerato de la provincia de Alicante se van a quedar este año sin su viaje de fin de curso a Italia. En el mejor de los casos los retrasarán para cuando la crisis del coronavirus pase o buscarán una alternativa para viajar a otro país. En el peor, no celebrarán el final de curso con una escapada.

Este periódico ha podido confirmar al menos dos casos en Alicante y Elche. Los alumnos afectados son los de primero de Bachillerato del IES Jorge Juan y primero de Bachillerato de Jesuitinas de Elche.

Los padres y madres del IES Jorge Juan de Alicante mantendrán mañana una reunión en el centro para tomar una decisión, después de que la agencia de viajes que les había organizado el trayecto a Milán, Venecia y Roma para el próximo día 12 les comunicara que no les recomendaba que los menores realizaran el viaje al no poder garantizar la vuelta en caso de que alguno de ellos tuviera fiebre antes de coger el vuelo. «Se quedarían todos allí en cuarentena», explica una madre afectada que asegura que «yo desde luego no quiero que vaya, optaría por retrasarlo hasta ver qué pasa o por que nos dieran una alternativa a otro país». «Ya hemos pagado 640 euros por niño y me parece muy fuerte que nos digan que ya no nos devuelven nada teniendo seguro de cancelación», criticó. «A ver si mañana podemos solucionarlo y que nos den una alternativa», confió.

En una situación similar se encuentran las familias de los estudiantes de cuarto de ESO que a mitad de mes tenían previsto viajar a Venecia y a parte de Lombardía, dos de las regiones más afectadas por los casos de coronavirus. Están buscando alternativas y aún no saben si la agencia de viajes les devolverá el importe.

El Colegio Santa María de Elche, Jesuitinas, ha suspendido el viaje de fin de curso que iban a realizar la próxima semana 73 alumnos de 1º de Bachillerato a Roma. Se trata de una actividad que el centro organiza todos los años pero dadas las últimas noticias, según explicó el director del centro Joaquín Ferrández, «hemos decidido suspender el viaje, y dejarlo para otro momento». Los alumnos tenían previsto viajar el 2 de marzo, pero el pasado lunes el centro convocó a los padres a una reunión urgente para analizar la situación y tomar una decisión. Al final se acordó suspender el viaje, a pesar de las perdidas económicas que la cancelación pueda conllevar.

Ferrández relató que «a la hora de tomar esta decisión hemos tenido en cuenta que el Ministerio de Educación Pública de Italia ha prohibido a los colegios italianos que realicen excursiones didácticas tanto en su país como en el extranjero». Teniendo en cuenta esta circunstancia desde el centro ilicitano entendieron que si los colegios de Italia no pueden realizar excursiones, tampoco debe ser aconsejable que sus alumnos viajen a Italia. No obstante, apuntó el director de las Jesuitinas, «desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España nos informaron de que en este momento no existen ningún impedimento, ni prohibición, para que el viaje no se llevase a cabo». Pese a ello, añadieron, «hemos preferido dejarlo para otras fechas, o cambiar el destino más adelante, para que los alumnos no se queden sin la actividad».

Sin derecho a devolución si no se ha contratado un seguro de cancelación



Las agencias de viajes no son responsables, al no decretar Asuntos Exteriores la prohibición de viajar a Italia

Sin derecho a devolución a no ser que se haya contratado el seguro de cancelación. Los cientos de estudiantes alicantinos que estaban ultimando sus viajes de fin de curso al norte de Italia en las próximas semanas se han quedado, de momento, compuestos y sin viaje y, lo que es peor, con el riesgo de perder las cantidades adelantadas a la agencias de viaje. El hecho de que el Ministerio de Asuntos Exteriores no haya emitido ninguna directriz prohibiendo viajar a Italia, ni haya restringido los vuelos entre España e Italia, deja desasistido a todos aquellos que hayan contratado un viaje combinado, aunque lo normal es que la agencia busque, junto a los clientes afectados, un destino alternativo. En el caso de los billetes de avión, las organizaciones de consumidores recuerdan que se puede negociar el cambio con las compañías.

Los viajes de estudios a Italia forman parte del calendario de colegios e institutos de Alicante cuando se acaban las etapas escolares. Alicante tiene vuelos con Roma, Bolonia y Milán.

El Gobierno italiano sí que ha decidido, como medida preventiva, aislar a varios municipios de Lombardía y del Veneto, Bertonico, Castelgerundo, Somaglia, San Fiorano, Terranova dei Passerini y Vo Euganeo. El Ministerio de Educación Pública italiano si que ha suspendido las visitas didácticas y viajes escolares de estudiantes italianos por Italia y al extranjero. También están suspendidas hasta el 29 de febrero las actividades de universidades y centros de formación superior artística en las regiones de Lombardía, Veneto y Emilia-Romaña.

Sanidad recomienda no viajar a las zonas del brote si no es necesario