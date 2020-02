Asaja-Alicante seguirá con las movilizaciones en el campo al considerar "light" la reforma de la Cadena Alimentaria

Jóvenes Agricultores ASAJA-Alicante ha anunciado en un comunicado que después de la tractorada histórica celebrada ayer en la provincia de Alicante, que continuarán las protestas del campo ya que, aunque el paquete de medidas aprobado ayer en el Consejo de Ministros es un avance, consideramos que la Reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria propuesta se queda corta y "exigimos que se interrumpa la inercia que se produce en la cadena de valor y conseguir que el precio de origen se construya a partir de los costes de producción; se prohíba expresamente la venta a pérdidas en el sector de frutas y hortalizas en fresco, y se aborde la política europea de tratados con terceros países que nos producen una competencia desleal abusiva".

El campo alicantino mostró en la jornada de ayer su fortaleza y unidad en una histórica tractorada-concentración-manifestación con corte de autovía en Monforte de Cid dirección Madrid durante dos horas. Más de 400 tractores y 2.000 agricultores y ganaderos venidos de todos los puntos de la provincia de Alicante se concentraron en un acto de protesta para denunciar que están al límite, que el bajo precio que les pagan por sus productos les está asfixiando, mientras que, por contra, tienen que afrontar elevados costes de producción.

La tractorada de ayer se suma a la oleada de manifestaciones que se están produciendo en España desde principios de año bajo el lema #AgricultoresAlLímite, no será la única en la provincia, y más, después del paquete de medidas abordadas ayer en el Consejo de Ministros, donde se aprobó una Reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria insuficiente. Una reforma que pretende forzar a que se mejoren los precios en origen o, al menos, a que se cubran los costes para evitar la venta a pérdidas.

"Tenemos que asegurarnos que, por ejemplo, los supermercados que venden uva de agosto a diciembre no oferten uva de terceros países mientras aquí quede sin recolectar, lo mismo con el resto de los cultivos como cítricos, oliva, aceite, fruta de hueso, hortalizas... Con esto me estoy refiriendo a la necesidad de instaurar definitivamente el principio de preferencia comunitaria, por el que se consuma, en primer lugar, el producto europeo y, después, se de entrada a las importaciones", afirma el presidente de ASAJA Alicante, Eladio Aniorte.

ASAJA urge a que el Gobierno trabaje para que la UE aplique un principio de reciprocidad, aumentando el control en las aduanas y evitando la entrada de productos que no cumplan con las mismas exigencias en el uso de fitosanitarios en defensa también de la salud de los consumidores, ya que en otros países se utilizan productos fitosanitarios prohibidos hace décadas en nuestro continente por ser cancerígenos.

"Debe velarse por que las condiciones laborales que se aplican en los países competidores sean las mismas. Los agricultores europeos cumplen con exigencias para respetar el medio ambiente y garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores que eleva los costes de producción. Lo mismo sucede con los gastos derivados de la mano de obra. Si no se imponen las mismas condiciones, sufrimos una competencia desleal y un dumping social insoportable", destaca Aniorte, que también asegura que los productores españoles no tenemos miedo a competir porque tenemos la certeza de que nuestras producciones tienen una calidad diferenciada, ya que se basan en un modelo de producción que se sustenta en una seguridad alimentaria y un respeto medioambiental único en el mundo. Lo que no queremos es que nos tomen el pelo ni a nosotros, ni a los consumidores. Competencia sí, pero con las mismas reglas de juego para todos.

Por otro lado, también "es una decepción que en el Consejo de Ministros de ayer no se hiciera mención al tema del seguro agrario, que en los últimos años se ha convertido en un artículo de lujo para el productor cuando es una herramienta principal para su trabajo. Desde ASAJA Alicante insistimos en que no queremos que se mantengan los presupuestos del seguro agrario, queremos volver a los niveles anteriores al año 2012. "Hay productores de uva que están pagando esta campaña un 900% más por un seguro con las mismas coberturas que el año anterior. Por ello, pedimos que se apruebe un presupuesto general del Estado de 300 millones de euros para el seguro agrario", asevera el presidente de ASAJA.



El problema hídrico

Siguiendo con los factores que están llevando a la ruina al sector "nos parece lamentable que los políticos no estén diciendo nada del problema que tenemos aquí con el agua, con un trasvase Júcar-Vinalopó 14 años paralizado por la inacción política y un trasvase Tajo-Segura amenazado constantemente por una ministra, ahora con rango de vicepresidenta del Gobierno, que desoye continuamente los informes de la Comisión de Explotación y lo aprueba o deniega a su antojo. El agua es el problema que más inestabilidad está generando, provocando la desaparición de más superficie agraria útil y de que los jóvenes no se vean atraídos por continuar en el sector agroalimentario", manifiesta Aniorte.