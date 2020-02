Una decena de asistentes a la Feria de Milán acude al hospital por temor al contagio

Salud Pública reitera que el riesgo de propagación en la Comunidad es bajo.

Los hospitales de Elche y Elda descartaron ayer que estén contagiados por el coronavirus, Covid-19, una decena de empresarios que participaron a mitad de la semana pasada en la Feria del Calzado de Milán, y que se presentaron en Urgencias a lo largo del fin de semana y en el día de ayer en un goteo de visitas por temor a la infección que en los últimos días ha dejado a más de 50.000 personas aisladas en el norte de Italia con siete fallecidos y más de 220 casos declarados hasta la tarde de ayer. La mayoría estaban preocupados porque sufrían fiebre y sospechaban que podían estar enfermos.

Fuentes del Hospital General de Elche confirmaron ayer que los pacientes atendidos hasta ahora «no cumplen criterios clínicos ni epidemiológicos y son casos descartados». El centro no ha tenido que activar el protocolo de Sanidad para estos casos, que pasa por el aislamiento de los posibles casos positivos. El área de Urgencias cuenta con boxes aislados preparados especialmente para cualquier situación de riesgo. En torno a siete participantes en la Feria de Calzado se presentaron en el hospital el sábado y el domingo, y ayer se unieron varios más.

El Hospital de Elda atendió ayer a un paciente de 47 años que había regresado de la Feria de Milán y que se dirigió a Urgencias porque le dolía la garganta. Salud Pública ni siquiera ha activado el protocolo porque no reúne los criterios clínicos ni epidemiológicos establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

Los empresarios que participaron en las ferias del calzado y componentes en Milán (Micam y Lineapelle) del 16 al 21 de febrero están preocupados y expectantes. A estos salones acudieron a exponer sus colecciones 200 firmas españolas, de ellas 80 de la provincia, en el caso de la feria zapatera Micam; y 50, en el de la de componentes de calzado Lineapelle. Algunos fabricantes que participaron en la feria de Milán vieron al llegar a la ciudad iraliana que se hacía un control de temperatura en el aeropuerto a todos los pasajeros. Entre los expositores de España y de Alicante no se ha detectado ningún caso de contagio, según ha confirmado también la Federación de Industriales del Calzado de España (FICE). No obstante, la patronal del calzado ha dado una serie de pautas a seguir a los industriales basadas en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) ha trasladado este mismo correo a sus asociados.

Síntomas respiratorios

En la circular de FICE se advierte de que «si en los 14 días posteriores al regreso del viaje desarrollan síntomas respiratorios (fiebre, tos y sensación de falta de aire), desde el Ministerio de Sanidad recomiendan reposo domiciliario y contactar con los servicios de salud telefónicamente llamando al 112. Los servicios sanitarios valorarán su estado de salud y el antecedente de viaje y el posible contacto con casos de coronavirus». También se alude a medidas genéricas como una higiene de manos frecuente. Estas recomendaciones se remitirán en un documento que la Dirección General de Salud Pública de la Generalitat Valenciana remitirá a los viajeros procedentes de las regiones de Lombardía y Véneto, como las asociaciones empresariales que han estado en la Feria de Milán, las agencias de viajes que llevaron la coordinación de los empresarios que viajaron desde Elche y Elda, y a los aficionados del València de fútbol que viajaron a Milán la semana pasada. De momento, dijo, solo se les informa aunque no descartó aconsejar a los que provengan del epicentro del brote un «medio aislamiento» en función de la evolución.

Salud Pública insistió ayer en que el riesgo de propagación del coronavirus en la Comunidad es bajo a día de hoy. La subdirectora general de Epidemiología, Hermelinda Vanaclocha, instó a la población a no alarmarse. «Se está trabajando estrechamente con la dirección general de Asistencia Sanitaria, todos los departamentos de salud y el resto de comunidades autónomas, coordinados por el Ministerio de Sanidad y éste con Europa». Hoy se reunirá el Consejo Interterritorial extraordinario de Sanidad para, si es necesario, adoptar nuevas medidas preventivas frente al coronavirus, según se decidió ayer en una reunión previa presidida en Madrid por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Según la Generalitat, todos los días hay «falsas alarmas» pero dijo que solo se han realizado dos pruebas, ambas en el Hospital General de Alicante (uno de los tres de la Comunidad que hace los test del coronavirus), y negativas. Trabajadores de este centro expusieron ayer su malestar por una charla que dio la semana pasada Medicina Preventiva, en la que instaron a no alarmarse. «Nos piden que actuemos como si fuera una gripe pero ya está en Italia y puede llegar en cualquier momento. No nos parece normal que no haya boxes preparados en Urgencias», afirmaron. El protocolo sí incluye gafas, mascarillas, batas plastificadas y guantes para el personal.

En Milán se encuentra Javier, un alicantino que estudia Empresa y Finanzas en la Universidad de Bocconi, quien el domingo recibía la llamada de sus padres preocupados por la noticias de la detección del Covid19 en la capital lombarda. «No estaba preocupado aunque mis amigos me habían dicho que revisara el correo porque la Universidad había mandado un email comunicando la suspensión de las clases una semana. En el Campus, salvo algún alumno o alumna oriental, nadie usaba mascarilla». Sus padres le dijeron que volviera a casa aprovechando que no había clase y cogió un vuelo. Se topó con cierta psicósis en el aeropuerto de Malpensa, en Milán, «mucha gente iba con mascarilla pero al llegar a Madrid ni un control». Este universitario sí había pasado controles de fiebre en Italia tras volar desde el Reino Unido, pero en España no. La Universidad les ha dicho que si no hay directrices de la OMS o el Ministerio de Sanidad italiano la semana que viene se reanudan las clases.

Cuarenta y cinco universitarios alicantinos en países amenazados

La Universidad de Alicante tiene en estos momentos un total de 45 alumnos estudiando en países amenazados por el coronavirus, algunos ya con casos detectados. Todos en buenas condiciones y controlados por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. A estos se suma otro alicantino que estudia en la Universidad de Manchester y este curso está en Milán. Treinta y nueve de estos universitarios están en Italia (siete en la región de Lombardía, tres en Milán y cuatro en Turín). El otro estudiante alicantino cursa Empresas y Finanzas en Manchester, pero la crisis le ha pillado de «Erasmus» en la Universidad milanesa de Bocconi. El domingo, aprovechando el cierre de su Campus una semana regresó. Otros dos alumnos alicantinos de la UA estudian en Beijing (China), uno está en su casa y el otros preparando el viaje de regreso. Otros tres estudiantes se reparten por Malasia, Hong Kong y Taiwan, todos en clase con normalidad. Se desconoce, por otro lado, si al final viajará a Japón otro grupo de diez universitarios alicantinos que debe volar en abril. Durante 2019 pasaron por el aeropuerto de Alicante-Elche 333.000 pasajeros que habían visitado Italia, el 30% Milán. El aeropuerto tiene un vuelo diario con Milán.