El Consell anuncia al bipartito que Alicante que recibirá más basura de la Vega Baja

El concejal de Limpieza, el popular Manuel Villar, ha anunciado hoy que Alicante recibirá "más basura" de municipios de la Vega Baja. Y así se lo ha anunciado ya, aún de forma verbal, la Generalitat Valenciana. "Nos vamos a tener que comer la basura de la Vega Baja porque ya no podrán enviarla a Murcia", ha asegurado Villar en la primera sesión de la comisión de limpieza viaria y recogida de basura, que se ha celebrado hoy, cinco meses después de que el pleno la aprobase por unanimidad. Para el edil, al vertedero le quedan aún más de cuatro años de vida útil.

Durante la jornada de esta mañana, el concejal ha revelado también que el parque de vehículos en Playa de San Juan no se ha construido todavía porque la petición de licencia lleva bloqueada en Urbanismo desde 2014. "La UTE pidió la licencia para hacerlo en un terreno de Ortiz, pero todavía no ha habido respuesta. Cuando llegué a la concejalía [en junio de 2019] se me comentó el problema y ya hemos requerido a Urbanismo que resuelva el asunto. Si la respuesta es negativa a hacerlo en una parcela en San Juan [junto al parque de bomberos], la UTE tendrá que barajar otras ubicaciones. Si finalmente no se hace, se le descontará el millón de euros que se le va a pagar", ha explicado el concejal.

Un instante de la comisión celebrada esta mañana en la sala de la Junta de Gobierno

Por otro lado, el concejal de Limpieza ha asegurado que se va "en tiempo" de adjudicar el nuevo contrato antes de que finalice el actual, que se extingue en septiembre de 2021. De no llegar a tiempo, Villar ha admitido que se tendrá que prolongar "ad hoc" el actual contrato con la adjudicataria (formada por FCC, Ferrovial y los empresas de Enrique Ortiz) que presta el servicio desde 2013 y que está dispuesta a conseguir la prórroga que figura en la licitación, aunque no es el escenario que contempla el gobierno ni la oposición municipal, según anunciaron durante la reciente campaña electoral.

Además, el concejal ha señalado que al UTE tiene recurridos aspectos como al auditoría económica (las realizadas en 2015 y 2016 y la prevista de 2018) y detracciones relativas a desbroces en caminos.

Próximas sesiones

Por otro lado, el Grupo Socialista ha pedido hoy en la Comisión del Contrato de Limpieza las comparecencias del técnico responsable del contrato, Sebastián Chicote, el jefe de Servicio, Manuel Villar, y el gerente de la UTE, Alberto Gonzalo. El PSOE ha reclamado que las sesiones de esta Comisión sean de puertas abiertas en el Salón de Plenos, una petición admitido por el resto de grupos.

Un plan de trabajo en el que el Grupo Municipal Socialista ha requerido informes, expedientes y otros documentos de interés para el desarrollo de la Comisión y se ha exigido la comparecencia en primer lugar del jefe de Servicio, del técnico responsable del Contrato y del gerente de la UTE "para que arrojen algo de luz a la principal sombra que lleva arrastrando esta ciudad desde hace años".

Por último, los socialistas han propuesto a la Comisión dentro de ese mismo documento, que la periodicidad mensual con la que se concibió la Comisión se garantice convocando ésta regularmente el primer jueves de cada mes. La proxima sesión, al tratarse del arranque del órgano, se ha pactado para el jueves 12 de marzo.