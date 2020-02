Ana Novella: «Algo tan absurdo como enviar un emoticono te puede costar la vida»

La valenciana Ana Novella preside Stop Accidentes, una organización ciudadana sin ánimo de lucro, fundada por familiares y amigos de víctimas de siniestros de tráfico.



P Han bajado los accidentes, pero han aumentado los fallecidos en vías secundarias en la provincia de Alicante. ¿La medida de bajar de 100 a 90 kilómetros por hora es efectiva?

R La reducción era algo pendiente, había que tomar la medida sí o sí, la velocidad mata, hay mucho trasiego en las carreteras y se debe extremar las precauciones.

P Tampoco ayuda que la titularidad no corresponda a una única administración.

R Exacto.Hay que poner el acento en que es muy importante realizar una auditoría de cuál es el estado de las carreteras secundarias. Se da la circunstancia de que en una misma vía, hasta el kilómetro 20 dependen del Estado, hasta el 30 de la diputación de turno y luego del ayuntamiento.

P ¿Cuál es la propuesta de Stop Accidentes?

R Habría que ir carretera por carretera evaluando su estado, no es imposible, lo que no puede ser es que en una parte esté arreglado el firme, el conductor se confía y, a partir, de un determinado kilómetro, está mal porque pertenece a un ayuntamiento y no lo arregla.

P Exceso de velocidad, distracciones al volante, abuso de drogas y alcohol son los enemigos en la carretera.

R El conductor se tiene que concienciar del riesgo que supone, enviar WhatApps es incompatible con la conducción, se convierte en un arma de matar. Stop Accidentes propuso inhibidores de móviles y la gente se nos echó encima, decían que el resto de personas que iban en el vehículo no tenían porqué verse afectados. Hay una falta de concienciación muy grande y algo tan absurdo como enviar un emoticono te puede costar la vida. Los inhibidores o el dispositivo en el móvil en modo coche como hay con el modo avión serían dos buenas soluciones.

P ¿Los cursos de sensibilización y educación vial son básicos?

R Por supuesto, hay que informar en las charlas de que conducir te puede costar la vida si no tomas las medidas adecuadas. En los colegios, desde Infantil hay que formar a los pequeños, de esta forma estarán más concienciados. En las autoescuelas también hay que centrarse en esta cuestión, no solo son los tests, hay que enseñar a los futuros conductores de lo que tienen entre las manos. De ahí, nuestra oposición a las autoescuelas on line, que todo son test, test y test, hay que entender y percibir los riesgos.

P Con la liberalización de las autopistas, como la AP-7 en la Comunidad Valenciana, se ha desviado el tráfico de vehículos desde las carreteras nacionales hasta las autopistas. Esto es, más velocidad.

R Pero tienen un límite de velocidad, eso es lo que tienen que ver y respetar, al final depende del conductor.