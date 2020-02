El Consell promociona el consumo de cítricos en Francia con publicidad en más de mil autobuses

Una flota de 1.043 autobuses promocionará el consumo de cítricos de la Comunidad Valenciana en seis ciudades francesas a través de una campaña de publicidad impulsada por las consellerias de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y la de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica con la que persiguen apoyar al sector citrícola en un mercado estratégico.

La promoción, que ha comenzado esta semana en Lyon y Nantes, se reforzará a partir del 14 de abril en otras cuatro ciudades francesas: Marsella, Niza, Nimes y Toulousse. Francia es el segundo destino de las exportaciones citrícolas de la Comunidad Valenciana, con un valor de 429 millones de euros en el año 2018, que está experimentando una tendencia negativa en los últimos años.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha exigido a la distribución que evite la 'venta a pérdidas', al tiempo que considera que la subida de precios al consumidor no es la solución para paliar la crisis que sufren agricultores y ganaderos, que exigen precios justos.

"Todo el mundo puede contribuir, también el sector de la distribución, tiene que hacer un esfuerzo y ponerse a la tarea, sino no lograremos el objetivo de conseguir una retribución más justa para agricultura y ganaderos. No creo que la solución sea el incremento de precios al consumidor, se trata del equilibrio de la cadena, aquí no se trata de que el sumatorio sea un precio más elevado para el consumidor, sino que haya un reequilibrio", ha asegurado Planas tras reunirse con el sector de la aceituna de mesa y del aceite de oliva.

De esta forma, Planas ha reconocido que la distribución, con la que está manteniendo reuniones estas semanas, tiene "un papel importante" en el sector agroalimentario y les ha exigido evitar la 'venta a pérdidas' mientras que considera que las industrias deben dar estabilidad al sector.

El titular de Agricultura ha reiterado que tras las protestas de agricultores y ganaderos en gran parte de España, que exigen precios justos para sus productos, el Gobierno modificará la Ley de la Cadena Alimentaria para evitar la 'venta a pérdidas', una "práctica limitada" y que es un "motivo de indignación para los agricultores". "No tiene una solución fácil, pero en la trasposición de la directiva europea trataremos de darle una respuesta", ha señalado.